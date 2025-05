La Feria de Abril de Sevilla vuelve a su formato antiguo

La Feria de Abril, que vuelve a su formato tradicional de lunes a domingo, abre sus puertas tras la consulta popular del pasado mayo, convocada por el Ayuntamiento en la que votaron 106.384 personas y el 52% se decantó por volver a celebrar la cena del ‘pescaíto’ el lunes por la noche y cerrar las casetas el domingo por la noche.

A las cero horas de este martes se encenderán las más de 200.000 bombillas de la portada, y al mismo tiempo se iluminarán los casi 500.000 metros cuadrados de recinto, adornado por unos 90.000 farolillos que se han comenzado a colocar este domingo, para eludir la lluvia que ha caído con intermitencia en los últimos días.

Aunque el arranque «oficial» de la feria será a las cero horas del martes próximo, la «preferia» no tiene horas ni días marcados en el calendario, por lo que miles de personas han llenado ya este fin de semana el Real, ya sea para ultimar los preparativos de las casetas o para celebrar las primeras comidas de los socios y amigos, con la única condición de que las lonas estuviesen cerradas, lo que no cumplieron todas.

El alcalde, José Luis Sanz, aseguró que no iba a poner cortapisas a que, una vez con electricidad y agua, la gente usase las casetas «como siempre ha sido», de modo que muchas personas optaron por empezar desde el viernes su feria lejos de las fechas de la oficialidad. Además, han abierto tres días antes las atracciones infantiles de la Calle del Infierno, de modo que el ambiente este fin de semana en el Real no difirió mucho de un día normal de feria, con el matiz de que no se permitió todavía el paso de coches de caballos y sí estuvo abierto el tráfico a los vehículos de montaje de las casetas.

Se prevé que unos dos millones de personas pasen por la Feria de Abril este año, y muchas acudirán atraídas por una fiesta en la que es cierto que muchas casetas solo permiten acceso a socios e invitados, pero cada vez son más las de acceso libre.