A juicio por denigrar a una enfermera de origen palestino en un hospital de Sevilla

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar este miércoles un juicio contra un hombre acusado de humillar con insultos a una enfermera de origen palestino en el hospital San Lázaro de Sevilla, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión.

Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, los hechos tuvieron lugar en el comedor del referido hospital sevillano.

La Fiscalía explica que el acusado, "considerando que las personas de origen magrebí no son merecedoras de respeto alguno", supo que una de las enfermeras era de origen palestino y se dirigió a la misma en presencia de varios compañeros.

En ese momento, en tono despectivo, le dijo que había que "huir" de los creyentes en Alá: "Para mí todos sois moros", le dijo a la enfermera de origen palestino, al tiempo que los relacionaba además con el terrorismo.

"Moros son todos los terroristas", recoge el Ministerio Público, que explica que estas expresiones verbales insultantes tuvieron la "clara intención" de denigrar a la enfermera y menoscabar su dignidad, pese a que ella insistió varias veces en que dejara de hacer esos comentarios que le resultaban hirientes.

Según la Fiscalía, dichas expresiones reiteradas, el tono elevado y despectivo, la exposición pública -dado que los gritos captaron la atención de los presentes- y la "aparente gratuidad" de lo ocurrido, "cristalizaron en una grave humillación" que menoscabó la dignidad de la sanitaria.

La acusación pública considera por ello que los hechos suponen, en el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución, una lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral.

Por ello, solicita para el acusado dos años de prisión y una multa de 3.600 euros, además de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante seis años, y el abono de las costas procesales.