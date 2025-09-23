Insólito incorpora a Nacho Vegas en su programación

Nacho Vegas se une al cartel de INSÓLITO, el nuevo festival de Green Cow Music, con un concierto el 19 de febrero de 2026 en la Sala Custom (21.00 horas), donde presentará en directo su próximo trabajo discográfico con el título Vidas Semipreciosas. Del álbum se acaba de lanzar Alivio, primer single que confirma la nueva etapa creativa del cantautor. Referente indiscutible de la música independiente en castellano, el músico y escritor asturiano ha tejido durante más de dos décadas un cancionero tan íntimo como social, profundamente emocional y crítico, que lo consagra como una de las voces imprescindibles de la cultura contemporánea.

Tras títulos como Resituación, Violética o Mundos inmóviles derrumbándose, y después de firmar la banda sonora de la serie Los años nuevos de Rodrigo Sorogoyen, Vegas abre un nuevo capítulo con su noveno álbum de estudio. En él explora sonidos renovados junto a colaboradores habituales como Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines, Juliane Heinemann y Joseba Irazoki, y construye un imaginario visual de la mano de la ilustradora Candela Sierra (Premio Nacional del Cómic 2025), que crea su particular ‘Jardín de las delicias’. Alivio, la primera canción revelada, adelanta un disco que combina ritmos orgánicos y capas sonoras densas con letras cargadas de simbolismo, donde conviven ternura y rebeldía.

El concierto en Sevilla será una oportunidad única para escuchar Vidas Semipreciosas, donde el artista busca y reflexiona sobre la belleza y con el que Insólito refuerza una propuesta diversa, que se extenderá hasta mayo de 2026 en diferentes espacios de la ciudad. Sus entradas saldrán a la venta el próximo jueves 25 de septiembre.