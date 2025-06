El mito de Carmen en el Maestranza 150 años después de Georges Bizet

El Teatro de la Maestranza se sumerge este mes de junio en la fuerza arrolladora del mito de Carmen, con una nueva producción de la célebre ópera de Georges Bizet que servirá como broche de oro de su temporada lírica. Coincidiendo con el 150 aniversario del estreno de la obra y de la muerte de su autor, el coliseo sevillano ha programado seis funciones –los días 13, 15, 17, 18, 20 y 21– con una puesta en escena firmada por Emilio Sagi que devuelve a la historia a su esencia: el alma desnuda de sus personajes.

En el acto de presentación celebrado ayer, conmemorando la fecha exacta de la muerte de Bizet, el equipo artístico subrayó el carácter «radical» de esta Carmen, donde la escenografía se reduce al mínimo para concentrar la atención en la emoción pura. «Más que decorados, he creado un espacio escénico versátil que cambia con ligeros matices», explicó Sagi, veterano conocedor de la obra, que firma aquí su sexta aproximación al título. Inspirado en los grabados oscuros de Gustave Doré para la novela original de Prosper Mérimée, el director ha eliminado incluso elementos de iluminación simbólica presentes en versiones anteriores, como las linternas del coro, para acentuar la atmósfera trágica y sombría.

En el foso, el canadiense Jacques Lacombe, que regresa al Maestranza tras Samson et Dalila en la temporada 19/20, dirigirá una partitura que –según sus propias palabras– «está llena de melodías gloriosas, suficientes para otras tres óperas». A su lado, Salvador Vázquez asumirá la dirección en algunas funciones del doble reparto. En escena, la mezzosoprano rusa Maria Kataeva debutará en el papel protagonista en la ciudad que dio vida al personaje: « He esperado toda la vida para cantar Carmen en Sevilla. Amo la cultura española. Debo tener gotas de sangre española. Aunque he nacido en Siberia me siento cercana a Sevilla», dijo emocionada.

El tenor Piero Pretti (Don José), el barítono Dalibor Jenis (Escamillo) y la soprano Giuliana Gianfaldoni (Micaela) completan un reparto internacional que se entrega a una ópera «real y carnal», como definió Gianfaldoni, destacando que el contraste entre su personaje y Carmen encarna «dos formas distintas, pero igualmente valientes, de entender el amor».

Más allá de lo escénico, el Teatro ha reforzado su apuesta por el valor simbólico y pedagógico de Carmen con una serie de actividades paralelas. El 5 de junio, la Sala Manuel García acogerá una sesión de ÓPERA(ciónGar)CÍA titulada Carmen: un mito de Sevilla, a cargo de los músicos y pedagogos Joaquín Sánchez y Miguel Guinea, mientras que el 10 de junio se celebrará un preestreno exclusivo para menores de 30 años, con entradas a un precio simbólico de 10 euros. Además, el mismo día de la presentación se ofreció la conferencia De Sevilla a París: 150 años de Carmen, en la que el director Santiago Otero repasó la trayectoria de una obra que ha trascendido su época para convertirse en un símbolo universal.

Desde su estreno en 1875, Carmen ha recorrido todos los teatros del mundo con una intensidad inquebrantable, pero pocas ciudades pueden apropiarse de su espíritu como lo hace Sevilla. «Carmen la cigarrera, y Carmen de Sevilla, pero también la Sevilla la de Carmen», subraya el Maestranza en su programa. Porque en la ciudad donde las mujeres obreras empezaron a cabalgar la primera ola del feminismo sin saberlo, esta ópera se convierte también en una declaración de libertad. Emilio Sagi lo resume con claridad: «Carmen no se puede trasladar a otro lugar. Fue concebida para aquí. Y aquí vuelve, con la misma pasión con la que Sevilla la ha hecho suya. No concibo una Carmen fuera del entorno andaluz. Una historia que sigue siendo muy actual».