Sanz culpa a Muñoz de que "Zaragoza vaya a superar a Sevilla en población por la parálisis urbanística"

Después de que a finales del pasado mes de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconociese a Sevilla 681.898 habitantes empadronados y a Zaragoza 673.010 vecinos empadronados, a fecha de 1 de enero de 2022 en ambos casos; y de que el Ayuntamiento de la capital maña contabilice el dato provisional de 694.109 habitantes a fecha de 1 de enero de este año, frente a los 693.229 habitantes esgrimidos por Sevilla capital también como cifra provisional de enero de este año, el candidato del PP a la Alcaldía hispalense, José Luis Sanz, ha culpado al alcalde y candidato socialista, Antonio Muñoz, de que "Zaragoza vaya a superar a Sevilla en población por la parálisis urbanística y la bajada de la calidad de vida en los barrios".

Sanz ha explicado en un comunicado que "en 2015 Sevilla tenía 693.878 habitantes frente a los 681.998 que tiene a enero de 2022, lo que se traduce en 11.880 habitantes menos, según el INE", que desde hace años, desde el intervalo 2010-2011, viene arrojando un progresivo descenso demográfico en Sevilla capital, al tiempo que refleja un constante crecimiento de la población de los municipios de la primera corona metropolitana, pues Dos Hermanas, por ejemplo, contabiliza ya 137.561 habitantes.

Sanz ha añadido que "Sevilla pierde población mientras otras ciudades, como por ejemplo Zaragoza, crecen. Zaragoza ha ganado 8.057 habitantes en estos últimos ocho años, según el INE, y 29.156 según la última revisión del padrón realizada por el ayuntamiento", unos datos provisionales en este último caso, porque es el INE el encargado de validar o no los empadronamientos remitidos por los municipios y, de hecho, en el caso de Sevilla capital no reconoce anualmente unos 10.000 empadronamientos que sí contabiliza provisionalmente el Consistorio.

"Esto significa que Sevilla es hoy la cuarta ciudad de España en número de habitantes, pero estamos a punto de perder esa condición por ciudades como Zaragoza, que en los últimos ocho años ha hecho sus deberes para incrementar su población", ha manifestado José Luis Sanz.

"PARÁLISIS URBANÍSTICA"

Del mismo modo, ha considerado que "en estos ocho años de gobierno socialista, Sevilla no ha crecido en población por la parálisis urbanística, el empeoramiento de la calidad de vida en los barrios y la no construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO)", remontándose también a la anterior etapa del PP el periodo de pérdida de población en favor de los municipios de la corona metropolitana. "En ocho años el alcalde del PSOE y ex delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, no ha entregado ni una sola VPO", ha insistido Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía ha opinado que "Muñoz ni ha construido viviendas (él esgrime unas 500 en promoción) ni aparcamientos, a lo que se une la constante degradación de todos los barrios, en los que ha disminuido la frecuencia de limpieza y de recogida de residuos de manera considerable, ha incrementado la inseguridad porque no hay suficientes policías, pues no podemos olvidar que el índice de criminalidad ha crecido un 27,8% en 2022, así como ha empeorado el servicio de transporte público, disminuyendo las frecuencias de autobús". "A esto habría que añadir la falta de infraestructuras en la ciudad así como la falta de equipamientos en los barrios, como centros deportivos, salas de estudio, bibliotecas o centros cívicos", asevera.

NO HAY "ESTRATEGIA"

"Sevilla carece de una estrategia de consolidación de la población lo que provoca que la ciudad esté perdiendo capacidad competitiva con respecto a otras grandes capitales e incluso respecto al área metropolitana", ha indicado Sanz. Así, ha reiterado su promesa de construir "8.000 viviendas en ocho años mediante colaboración público-privada, asequibles, en régimen de alquiler y compra; construir aparcamientos en los barrios, incrementar la limpieza y la seguridad y un plan de consolidación y crecimiento de la población con medidas fiscales, ayudas para el fomento de la natalidad y flexibilización administrativa".