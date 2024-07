Sevilla alumbra por fin las cuentas con medio año de retraso

El plan del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para sacar adelante las cuentas –que pasó por someterse a una cuestión de confianza y esperar, como ha sido, que PSOE, Vox y Con Podemos-IU no acordaran una moción de censura– tras la negativa en bloque de la oposición sigue su curso. El alcalde confía que la oposición «no ralentice» más el presupuesto y se apruebe «definitivamente» el 31 de julio. El regidor indicó que una vez aprobado el presupuesto dará prioridad a la licitación del Lope de Vega, pendiente de reforma y con la programación suspendida.

«Sevilla, tras meses en los que la oposición solo nos ha puesto piedras en el camino, ya tiene aprobado inicialmente su presupuesto», señaló el alcalde. «A finales de año presentamos un presupuesto por y para Sevilla, sin líneas rojas. Unas cuentas basadas en la mejora de los servicios públicos y en el avance de la ciudad y de los barrios. En frente nos encontramos con una oposición que no ha venido a este Ayuntamiento a trabajar por los vecinos, sino a tratar de bloquear la ciudad y hacer suyo el dicho de “cuanto peor, mejor”», expuso José Luis Sanz. El alcalde criticó a «una oposición instaurada en el no por el no, pese a haber estado dispuesto a asumir propuestas suyas. Una oposición que hace daño de forma consciente y deliberada a la ciudad, porque han demostrado que solo les interesa su beneficio personal y político y no el bien de los sevillanos».

Hoy el presupuesto se publicará en el BOP y se abren 15 días hábiles para presentación de alegaciones. «Esperamos que la oposición no presente ninguna, ya que conllevaría retrasar más tiempo la aprobación definitiva de las cuentas», dijo Sanz. En el caso de que no se publiquen alegaciones, el presupuesto quedará aprobado definitivamente el 31 de julio y si hubiera alegaciones tendríamos un pleno el 8 de agosto.

De su lado, el Grupo Socialista advirtió de que a estas alturas del año el presupuesto está ya «desfasado», acusando al alcalde de «improvisación» al promover nuevas modificaciones en el próximo Pleno ordinario.