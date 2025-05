El Teatro de la Maestranza estrenará siete títulos de ópera la próxima temporada

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha programado de cara a su nueva temporada, que comenzará en septiembre, un total de once óperas, dos más que la pasada temporada; siete de ellas estrenos. La programación 25-26 incluye en su conjuntoEl Teatro de la Maestranza de Sevilla ha programado de cara a su nueva temporada, que comenzará en septiembre, un total de once óperas, dos más que la pasada temporada; siete de ellas estrenos. La programación 25-26 incluye en su conjunto más de cien funciones entre óperas, conciertos, recitales y espectáculos de danza. Un cartel en el que destaca la presencia de artistas andaluces "de indudable calidad y proyección internacional", tal como ha señalado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. La titular de este de departamiento ha presidio este lunes la presentación de la nueva programación del espacio escénico del Paseo Colón en un acto que también ha contado con la intervención de los representantes del resto de instituciones que conforman el consorcio del Maestranza: el presidente de la Diputación, Javier Fernández; el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno; la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu; así como con el director general del Teatro, Javier Menéndez, como se detalla en una nota de prensa.

Todos ellos han estado acompañados por los numerosos patrocinadores y colaboradores del coliseo. Bajo el reclamo de 'Bienvenidos curiosos', "el teatro lírico más importante del sur de Europa" --en palabras de Del Pozo-- ha programado más de cien funciones en una nueva temporada, que contará con una ampliada oferta lírica, así como de espectáculos destinados a jóvenes audiencias. Entre todas las novedades, el aumento del número de producciones líricas, que pasa de nueve a once títulos, de los que siete --los de Britten, Glass, Purcell, Donizetti, Cánovas, Paisiello y Hennessy-- serán estrenos. La consejera de Cultura ha subrayado el "importante papel que juega la programación del Maestranza en la calidad de la oferta cultural que ofrecemos a nuestros conciudadanos y visitantes". Del Pozo ha hecho hincapié "en la presencia en este nuevo cartel de artistas andaluces de gran calidad y proyección internacional, como la violinista María Dueñas, el tenor Ismael Jordi, la soprano Mariola Cantarero o el rockero Miguel Ríos, así como de los artistas flamencos Eduardo Guerrero, Rafaela Carrasco, Rafael Riqueni y Vicente Amigo, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha querido saludar "a todas las personas que, de una manera u otra construyen Maestranza", y ha expresado su felicitación a todo el equipo del teatro, por "el gran trabajo que está realizando", y a su director general, "un gran conocedor del mundo de la cultura, que ha sabido darle un salto cualitativo muy importante", antes de recordar las vinculaciones de la institución provincial con el coliseo sevillano, "ya que desde la misma cesión del suelo para su construcción, la Diputación ha estado presente con su aportación en 35 años de trayectoria". Fernández ha ratificado el compromiso de la Diputación, "el de antes, el de hoy y el del futuro, para que no haya ninguna duda de que la Diputación va a seguir estando en la ciudad. Un compromiso que no es solo protocolario o verbal, sino como se establecen los compromisos en política: en el presupuesto". Al respecto, Fernández ha explicado que "no se puede ser una gran ciudad si no se tiene un gran teatro y no se puede tener un gran teatro si no se tiene una gran programación". "El Teatro de la Maestranza es un orgullo para los sevillanos de Sevilla, pero también lo es para ese 35 por ciento de espectadores y espectadoras que vienen de toda la provincia y que también han hecho suyo el Maestranza". Un público para el que el presidente ha anunciado la aprobación de 20 millones de euros de la Diputación "con el reto de que en 2030 no haya ningún rincón de la provincia que no tenga un teatro" y otros seis millones para que los municipios sevillanos "fabriquen cultura", porque es una inversión "que genera espíritu crítico y no se puede construir una gran ciudad sin rebosar cultura".

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla --que por vez primera interviene también el ciclo 'Gran Selección'--, la Orquesta Joven de Andalucía, la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta de la Fundación Barenboim-Said también están presentes en esa programación. 'El sueño de una noche de verano', con la puesta en escena de Laurent Pelly, con el que se conmemorarán los 50 años de la muerte de Benjamin Britten; 'The fairy Queen', de Purcell, de la mano de Les Arts Florissants y mezclando la ópera barroca con la danza contemporánea; 'Lucrezia Borgia', de Donizetti, con la soprano Marina Rebeka; 'Aida', de Verdi, para conmemorar el 125 aniversario de la muerte del compositor, en una producción a cargo de Paco Azorín; 'Einstein on the beach', en el cincuentenario de Philip Glass con Suzanne Vega como narradora, y 'Orfeo ed Euridice' de Gluck, en versión concierto semiescenificada con Cecilia Bartoli, conforman esa programación operística.

Junto a esos títulos, 'El barbero de Sevilla', de Giovanni Paisiello, con la dirección musical del maestro Lucas Macías; 'Don Giovanni', de Mozart, bajo la dirección de escena de Cecilia Ligorio; 'Don Juan no existe', con música de Helena Cánovas y libreto de Alberto Iglesias; 'Marina', de Emilio Arrieta, con las voces de la soprano Sabina Púertolas, el tenor Ismael Jordi y el barítono Juan Jesús Rodríguez. Además, se clausura el ciclo Rasgando el Silencio con la ópera de Amy Beach, 'Cabildo'. El ciclo de Lírica contará con grandes recitales: el del contratenor argentino Franco Fagioli, que acude con Michele D'Elia al piano; el del tenor Xabier Anduaga, que se presenta con un recital en el que compagina ópera y zarzuela; el del tenor Juan Diego Flórez, que regresa al Maestranza con la complicidad de su fiel Vincenzo Scalera; y el de uno de los contratenores más singulares del momento, Jakub Józef Orlinski.

El ciclo de Danza arranca en septiembre con la Compañía Antonio Gades y su versión del mito de 'Carmen'; Eduardo Guerrero se presenta con 'Debajo de los pies'; la Compañía Nacho Duato regresa con tres montajes; el Ballet de l'Opera National du Capitole de Toulouse trae 'Coppélia' en las manos de Jean-Guillaume Bart; Gauthier Dance debuta en el Teatro con el espectáculo 'Elements'; el Junior Ballet de l'Opéra National de Paris, al frente de José Carlos Martínez, ofrece una selección de su ecléctico repertorio; y, por último, Rafaela Carrasco presenta 'Humo', el homenaje a las mujeres que, hace 150 años, inspiraron, entre otros, el personaje de Carmen.

Por su parte, en el ciclo Gran Selección se incluyen los recitales de María Dueñas con la Chamber Orchestra of Europe; 'El anillo sin palabras' de Wagner en la batuta de Teodor Currentzis al frente de MusicAeterna; Seong-Jin Cho arropado por la London Symphony Orchestra de Gianandrea Noseda; Martha Argerich en alianza con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que se incorpora a este ciclo por primera vez; la Orchestre des Champs-Élysées; la Orquesta Fundación Barenboim-Said con el maestro Thomas Guggeis al frente; la Orquesta y Coro Nacionales de España; el pianista Arcadi Volodos; Il Giardino Armonico; la 'Pasión según San Mateo' ofrecida por el conjunto Arcangelo y Jonathan Cohen, y la Orquesta Joven de Andalucía. Además, se darán cita en Maestranza grandes nombres del flamenco como Rafael Riqueni; el espectáculo 'De tal palo', con Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya. Además, se podrá disfrutar del musical 'Mamma Mia!', Mariola Cantarero, Vicente Amigo, Pasión Vega y Miguel Ríos, entre otros.

El ciclo de Jóvenes Audiencias incluye dos preestrenos para jóvenes: 'Don Giovanni' y 'Aida', así como la compañía Claroscuro con 'La niña que salvará nuestro mundo', 'María Estuardo' y Proyecto LUNA con 'Oliver Twist' y 'La flauta mágica'.