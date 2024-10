La "traición" de Planas al campo andaluz: 216 millones menos en ayudas... de momento

Una vez cerrado oficialmente el periodo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de 2023, los agricultores y ganaderos andaluces han corroborado que Andalucía ha perdido 108 millones de euros con respecto al marco anterior. Los 1.440 millones recibidos en 2022 se han convertido en 1.322 en 2023. La realidad ha terminado dando la razón a Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía que, en unidad de acción, han venido denunciando que "el Plan Estratégico de la PAC ideado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, iba a suponer un varapalo económico para el campo andaluz". La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se ha descolgado de este bloque único una vez más.

Los datos, según la carta remitida por las organizaciones agrarias andaluzas a la Delegación del Gobierno, "evidencian la traición de Planas al campo andaluz que en los últimos tres años venimos denunciando las organizaciones agrarias andaluzas". De hecho, en la misiva hablan de un "atraco" que continuará ratificándose a partir de mañana con los primeros pagos del anticipo con cargo a la PAC de 2024, ya que el "descalabro al campo andaluz durante todo el periodo de aplicación de esta reforma será incluso mayor del estimado inicialmente, al superar los 500 millones de euros de pérdidas en las cinco anualidades".

Ricardo Serra (Asaja), Miguel López (COAG) y Fulgencio Torres (Cooperativas) ponen la firma a un documento en el que aseguran que "las pérdidas responden a un reparto arbitrario diseñado por el Gobierno de España, que ha hecho caso omiso a las alegaciones presentadas por el sector junto con la Administración andaluza, a las movilizaciones emprendidas durante los dos últimos años, así como los recursos judiciales abiertos".

"Mientras los tractores tomaban las calles, el ministro declaraba públicamente en múltiples foros que 'esta PAC era buena para Andalucía' y que supondría 'una gran oportunidad porque hay más fondos que nunca'". Andalucía es la principal región agraria de España, con 219.374 beneficiarios de la PAC (uno de cada tres agricultores españoles) es la que más dinero pierde por el Plan Estratégico del Gobierno, con mermas significativas tanto en el presupuesto global, como en el importe medio recibido por cada solicitante en comparación al resto de comunidades españolas. De hecho, el importe total de ayudas directas en Castilla y León crece en el ejercicio 2023 más de un 5% y en Castilla La Mancha sube un 3%, mientras que en Andalucía el recorte alcanza el 8%.

Las organizaciones agrarias exigen "que el Ministerio de Agricultura introduzca cambios significativos y de calado en el Plan Estratégico de la PAC de cara a 2025 en lo concerniente al diseño de los ecorregímenes y de la regionalización, al estar en estas definiciones el principal problema y ser el escollo por donde más dinero se pierde en Andalucía". En segundo lugar, reclaman que se compense económicamente a los agricultores y ganaderos andaluces por las pérdidas que se les ha ocasionado ya en las dos primeras anualidades en las que se ha aplicado este plan Estratégico de la PAC. Y, en tercer lugar, exigen una rectificación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades y que pida disculpas a las organizaciones agrarias que denunciaban las pérdidas, a cuyos responsables tachaba de mentirosos. Por todo ello, "demandan al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez que, si el ministro de Agricultura no rectifica el Plan Estratégico de la PAC -evitando que el campo andaluz siga perdiendo dinero en este marco-, no compensa a los agricultores y ganaderos por las pérdidas de más de 216 millones de euros sufridas en los dos primeros años de aplicación de la PAC y no pide perdón a Andalucía, proceda al cese inmediato del ministro de Agricultura, Luis Planas, artífice de las pérdidas del sector agrario y ganadero andaluz".