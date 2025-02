Hay quien dice que el ser humano es el único animal sobre la faz de la tierra que adapta el entorno a sus necesidades, y no al revés. Esta afirmación, aunque no es correcta, sí que acierta en que las personas somos la especie que de más herramientas y tecnologías se vale para sobrevivir y hacer su vida más cómoda. Si nos encontramos en lo más alto de la cadena, ha sido precisamente por nuestra inteligencia, y no por nuestras cualidades físicas.

Aunque seguimos en contacto con la naturaleza, este se ha vuelto mucho menos directo, especialmente en las grandes ciudades de hormigón y asfalto. Quienes habitan en los pueblos o pequeños municipios todavía pueden tener encuentros con la flora y fauna salvaje de su entorno, al menos en mayor medida que cualquier urbanita de las grandes urbes.

Dentro de lo común, cada año se reportan numerosos avistamientos o acercamientos a los asentamientos humanos de jabalíes, osos, ciervos, buitres... especies salvajes endémicas de España que, si bien no se ven todos los días, su presencia está dentro de lo que consideraríamos normal. Son muy pocas las ocasiones en las que se encuentran animales que no pertenecen a su hábitat, como en el caso del que hablaremos hoy.

Esto ha pasado en España: un hombre encuentra un mono capuchino en su jardín

El pasado domingo, 16 de febrero, un vecino de la localidad de Mejorada del Campo (Comunidad de Madrid) se encontraba saliendo tranquilamente a su jardín cuando avistó un animal extremadamente raro encaramado en uno de los árboles de su finca. Se trataba de un 'mono capuchino de cara blanca' (Cebus albifrons), una especie que evidentemente no es natural de la zona.

Tras el encuentro, el hombre llamó inmediatamente a los servicios de defensa, y acudieron al lugar agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de personal del Safari de Madrid. Hallaron al pobre animal en un estado de salud muy preocupante, con signos muy marcados de desnutrición y estrés. Además, el pequeño simio tenía el pelaje deteriorado y los colmillos muy desgastados.

Mono capuchino en un árbol PEXELS (Jean Paul Montanaro)

Debido a su débil condición, los agentes no pudieron atraparlo haciendo uso de anestesia, y tuvieron que encaramarse al árbol para capturarlo ayudándose de redes. También contaron con el apoyo de un dron, y finalmente pudieron hacer descender al mono sin peligro de que sufriera ningún daño. El animal fue trasladado a las instalaciones del Safari de Madrid para recibir atención veterinaria.

Esta semana, la Guardia Civil (@guardiacivil) compartía a través de sus redes sociales un vídeo de cómo lograron rescatar al mono herido y ponerlo a salvo. Como ellos mismos han indicado, el animal tenía un microchip, por lo que el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) está tratando de averiguar su procedencia.

Se sospecha que este 'mono capuchino' llegó hasta allí tras escapar del comercio ilegal de animales exóticos, lo que muy probablemente le haya causado graves problemas psicológicos durante su esclavitud. Esto podría provocar que tenga serias dificultades para adaptarse a un entorno protegido con otros individuos de su misma especie, aunque todavía no se sabe cómo evolucionará.