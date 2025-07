Mucho cuidado con el cáncer en los gatos: tu mascota podría perder las orejitas

Los propietarios de gatos deben mantenerse alerta ante las señales de cáncer en las orejas de sus mascotas, ya que el daño acumulado por la exposición solar durante el verano puede manifestarse con el tiempo. Esta advertencia surge mientras los profesionales veterinarios observan un incremento preocupante en los casos de daño cutáneo relacionado con el sol. Hay que tener mucho cuidado con la salud de nuestros felinos.

Durante los últimos años, los expertos han identificado que los felinos con pelaje blanco o claro enfrentan un riesgo considerablemente mayor de desarrollar carcinoma de células escamosas en esta zona vulnerable. Sin embargo, cualquier gato puede verse afectado por esta condición si la exposición solar es prolongada y repetitiva.

En paralelo, la comunidad veterinaria enfatiza que la detección temprana resulta fundamental para un tratamiento exitoso, ya que esta forma de cáncer puede volverse más grave si no se aborda a tiempo.

Síntomas alarmantes que requieren atención veterinaria inmediata

Como señalan desde The Independent, los propietarios deben estar especialmente atentos a llagas persistentes, costras o úlceras en las orejas que no cicatrizan adecuadamente, al fin y al cabo es una de las partes más sensibles de los gatos. Además, la pérdida de pelo, el engrosamiento de la piel y las lesiones con sangrado o costras representan señales de alerta que no deben ignorarse.

Dr. Sarah Caddy, cirujana veterinaria, explica que este tipo de cáncer se desarrolla típicamente en las puntas y bordes de las orejas, donde la cobertura de pelo es mínima y la piel queda más expuesta a los rayos ultravioleta. Asimismo, los gatos con piel rosada o sin pigmentación en esta área presentan una vulnerabilidad particular.

En este sentido, el carcinoma de células escamosas surge tras años de exposición solar acumulativa, manifestándose como resultado del daño que se va construyendo durante múltiples temporadas estivales. Por otro lado, esta condición no discrimina por edad, aunque los felinos mayores tienden a mostrar más casos debido a la exposición prolongada a lo largo de su vida.

Mientras tanto, los veterinarios recomiendan implementar medidas preventivas efectivas para proteger a las mascotas. De hecho, mantener a los gatos en interiores durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 10:00 y las 16:00 horas, constituye una estrategia fundamental. Lo mismo ocurre con los perros, que pueden sufrir golpes de calor.

En consecuencia, la aplicación de protector solar específico para mascotas en las áreas vulnerables y la creación de espacios sombreados en el exterior se han convertido en prácticas esenciales. Cabe destacar que las revisiones veterinarias regulares permiten identificar cualquier cambio preocupante en las primeras etapas, cuando el tratamiento resulta más efectivo y menos invasivo.