Multas de hasta 10.000 euros por no recoger los excrementos de tu perro: esto es lo que debes saber

Cada vez son más los pueblos y ciudades españoles que instan a sus ciudadanos a inscribir a sus perros en el ADN canino, un censo que funciona como medida para identificar a las mascotas, de tal manera que se cumpla la normativa de protección animal. Si bien empezó como una implementación para mejorar la convivencia urbana, en algunos casos ha pasado a ser de cumplimiento normativo e incluso acarrea sanción y multas de hasta diez mil euros a quien incumpla la norma y se "olvide" de recoger las heces o excrementos de sus perros.

En España, la medida ya está incluida en al menos 81 municipios. Se trata simplemente de llevar a nuestra mascota al veterinario, donde le cogen una muestra de saliva para obtener su ADN. Los sanitarios lo registran así en el ADN Canino, además de entregarte una etiqueta o chapa en el que van incluidos sus datos.

De esta forma, si el dueño deja los excrementos de su perro tirados en el suelo en lugar de recogerlos después de que este los haya desechado, las autoridades policiales pueden analizar e identificar a la persona responsable de la mascota.

Un proyecto que nació la pasada década con el objetivo de acabar con los excrementos en la vía pública, así como mejorar la convivencia vecinal, mantener las calles limpias y reducir enfermedades. Uno de los pioneros en nuestro país fue el Ayuntamiento de Mislata, en Valencia, al que se le fueron sumando otros municipios de toda España como Paterna, Nules o Rincón de la Victoria o la localidad barcelonesa de Balsanery, además de Tres Cantos, Alcalá de Henares o Meco, en Madrid, entre otros.

Por qué debes incluir a tu perro en el ADN Canino: te puedes enfrentar a una multa de hasta 10.000 euros

El ADN canino nació como una medida excepcional que serviría solo para ayudar a los vecinos, pero con el tiempo, se fue transformando en una normativa en la que su incumplimiento es motivo de multas y sanción por parte del ayuntamiento al dueño del perro correspondiente. De esta forma, las multas por no recoger las heces o excrementos de las mascotas pueden oscilar entre los 200 y los 10.000 euros, en función del municipio.

Puede darse el caso de que estemos de tránsito en otro municipio que no sea el nuestro o el que nuestro perro no está "censado" en el ADN canino y dejemos sus excrementos sin recoger. A pesar de ello, no nos libraríamos de la multa, ya que entre ayuntamientos podrían gestionar la sanción pertinente.

Un claro ejemplo le pasó a una vecina de Paterna, en Valencia, que se encontraba de tránsito en Benalmádena, Málaga. En enero de 2022, la mujer recibió una multa que oscilaba entre los 75 y los 500 euros después de que no recogiera las heces que su perro había dejado en el municipio malagueño en agosto del año anterior.

Gracias al servicio de identificación y a que ambos consistorios ya hacían uso de la base de datos, se pudo conocer la identidad de la dueña del animal, a pesar de encontrarse a más de seiscientos kilómetros de su vivienda. También se dio con la raza del perro.

"Lo más importante es que, más allá de su carácter disuasorio para reducir las cacas de perro en las calles, es la mejor herramienta para combatir el abandono o el maltrato animal", explicaba a EFE Enrique Perigüell, responsable de la empresa ADN Canino, encargada de suministrar el servicio.

¿Cuáles son los peligros de los excrementos de perro?

Las multas para los dueños de perro que dejan sus heces o excrementos sin recoger pueden parecer una medida excesiva para muchas personas, pero lo cierto es que sus cacas pueden tener peligros y graves consecuencias para la salud de los animales e incluso de los seres humanos, más allá de sus perjuicios al medio ambiente.

Estos excrementos pueden contener bacterias, parásitos o virus que pueden propagarse entre otros animales, además de aquellos que se pueden transmitir a los humanos (zoonosis) y causar enfermedades como la parvovirosis, ascaridiasis o la anquilostomiasis.