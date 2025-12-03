Tiene lugar la mayor migración de cangrejos del mundo y ha movilizado operativos de bloqueo de carreteras, voluntarios y monitoreo

La naturaleza es sabia y nunca dejará de sorprendernos. Su complejidad y constante cambio son infinitos. Desde la inmensa variedad de vida, las formaciones geológicas espectaculares, hasta las variaciones estacionales, lo natural presenta constantemente novedades, adaptándose y evolucionando de formas impredecibles a nuestros tiempos.

Los cangrejos rojos, por ejemplo, son la viva prueba de ello.

Un espectáculo animal

Cada año entre octubre y diciembre, la parte australiana en el océano Índico, presencia uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta: la migración de entre 50 y 100 millones de cangrejos rojos (Gecarcoidea natalis).

Cangrejo rojo de la isla de Navidad (Gecarcoidea natalis). Wikipedia Wikipedia

Emergiendo de sus madrigueras, dispersas por los alrededores de la selva tropical, los crustáceos se preparan para cruzar carreteras, jardines, puentes y zonas urbanas hasta llegar a la costa, donde desovan en el mar.

Unos crustáceos que pueden "leer" la luna

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Parques Nacionales de Queensland, la migración sigue un patrón altamente sincronizado con las fases lunares, en especial con la luna menguante.

Resulta que esta relación es esencial para garantizar que la liberación de los huevos ocurra en el momento oportuno, cuando las mareas son más seguras para las crías.

Según el apoderado, los cangrejos, "llenos de huevos, abandonan sus madrigueras y se congregan en la costa, ocupando zonas sombreadas por encima del nivel del agua".

Estos permanecen allí hasta que la marea alta empieza a bajar antes del amanecer. Es en ese momento, tan cuidadosamente calculado por la naturaleza, cuando los animales se meten en el mar para desovar.

No obstante, a pesar de ser un perfecto ciclo vital, cada año el proceso conlleva importantes desafíos.

Los cangrejos no piden permiso ni perdón

El cruce masivo de crustáceos a menudo se da por carreteras y zonas urbanizadas, lo que aumenta el riesgo de colisiones y exige una mayor vigilancia por parte de las autoridades locales. En los últimos años, las medidas de protección se han intensificado para minimizar los impactos.

"La interacción con vehículos es el principal factor que afecta la migración, especialmente temprano en la mañana y al final de la tarde, cuando se produce la mayor parte del movimiento", explicó el representante de Parques Nacionales.

Cangrejos rojos en migración escalando una pared Playa en Mano Facebook

Para ello, se organiza una extensa operativa. Los guardabosques instalan barreras físicas para guiar a los animales de forma segura y limpian los túneles subterráneos que sirven como pasos de fauna. Además, también cierran los caminos considerados críticos para la especie.

Sumándose al equipo oficial, se movilizan voluntarios equipados con rastrillos de jardín, que se utilizan para ayudar a retirar cangrejos de los caminos y prevenir accidentes.

Ciclo de vida y supervivencia

A pesar de las grandes dimensiones de la migración, "en la mayoría de los años, la tasa de supervivencia de las crías es muy baja". Tan solo una o quizá dos veces por década se da un auge poblacional, siendo este cuando un gran número de juveniles sobrevive lo suficiente como para mantener una población robusta de la especie.

La belleza de la vida silvestre

Así es, como, cada año, todos los inviernos la Isla de Navidad se llena de vivacidad gracias a unos pequeños cangrejos de cplor rojo-anaranjado, símbolos del poder de un ritual que reafirma el impresionante ingenio de la madre naturaleza.