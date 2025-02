¿Qué significa que te lama tu perro? No es lo que te imaginas

Si tienes mascota, seguro que has vivido esto más de una vez, estás tranquilo en casa, relajándote en el sofá, cuando, de repente… ¡lametón en la cara! O quizá te despiertas con un “beso” baboso en la mano. Algunos lo interpretan como una demostración de amor incondicional, mientras que otros se preguntan si su perro tiene una obsesión con su piel. Pero, ¿qué significa realmente este comportamiento?

Lo que para nosotros es una simple muestra de afecto, para los perros es un complejo lenguaje de comunicación. No siempre se trata de cariño, y es que a veces, el lamido puede indicar ansiedad, curiosidad o incluso una forma de pedir algo. Entenderlo puede ayudarte a conocer mejor a tu mascota y responder adecuadamente a sus necesidades.

¿Cómo los lametones expresan saludo y vínculo social?

Una de las razones más evidentes por las que los perros lamen es para saludar. Si tu perro se acerca emocionado y comienza a lamerte, probablemente esté diciendo “hola”. Los perros son animales sociales que adoran interactuar con sus dueños, y este gesto es una de las formas más instintivas que tienen de mostrar alegría.

Pero este comportamiento va más allá del simple saludo. En la naturaleza, los lobos y otros caninos utilizan el lamido para reforzar los lazos dentro de la manada. Lamiendo a su dueño, un perro demuestra que lo considera parte de su círculo más cercano. Así que si tu perro te lame con frecuencia, seguramente has sido aceptado como un miembro especial de su manada.

¿Puede el lamido ser un signo de estrés?

No todas las lamidas son señales de afecto. En algunos casos, pueden ser una respuesta al estrés o la ansiedad. Si notas que tu perro lame compulsivamente, tanto a ti como a sí mismo, puede estar buscando una forma de calmarse. Este comportamiento es comparable a cómo algunas personas se muerden las uñas cuando están nerviosas.

Cuando los perros lamen, su cuerpo libera oxitocina, la hormona del bienestar. Sin embargo, si este comportamiento se vuelve excesivo, es una señal de que algo no va bien. Factores como cambios en la rutina, soledad o incluso problemas de salud pueden ser la causa. Observar el contexto en el que tu perro lame puede ayudarte a identificar si está intentando comunicarte una incomodidad.

Este es el significado de las lamidas de los perros Pexels

¿Curiosidad o petición de algo?

¿Alguna vez te ha lamido tu perro justo cuando estabas comiendo? Esto tampoco es casualidad. Lamer también puede ser una forma que tienen nuestras mascotas de pedirnos algo. De hecho, los lobos jóvenes lamen la boca de los adultos para solicitar comida regurgitada, un instinto que se ha mantenido en los perros domésticos.

Además, el lamido es una herramienta de exploración. Los perros descubren el mundo a través del olfato y el gusto, por lo que lamer puede ser su forma de investigar qué has estado haciendo o qué tienes en las manos. Si has llegado de la calle o has tocado algo con un olor interesante, prepárate para un minucioso análisis perruno en forma de lametones.

¿Cómo responder a los lamidos de tu perro?

Saber por qué tu perro te lame es clave para responder de la mejor manera. Si se trata de una muestra de cariño, devolverle el afecto puede fortalecer vuestro vínculo. Pero si notas que el lamido es excesivo o compulsivo, es importante analizar qué lo está causando.

En algunos casos, el lamido persistente puede indicar ansiedad o incluso problemas dermatológicos. Si sospechas que algo no anda bien, consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino puede ser la mejor opción para asegurarte de que tu perro está sano y feliz.