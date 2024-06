Alarma en las carreteras: un informe preocupante para la seguridad vial

Un reciente estudio presentado por la Fundación Línea Directa, en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial, ha revelado cifras alarmantes sobre el consumo de cocaína entre los conductores españoles. Titulado “Stop Cocaína: una adicción mortal. Presencia de la cocaína en los accidentes de tráfico (2013-2022)”, el informe señala que el 14% de los controles de drogas realizados a conductores en Aragón dieron positivo por cocaína. A nivel nacional, la cifra se eleva al 19%, mostrando un incremento del 54% en la última década. El perfil predominante de estos conductores es claro: hombres de entre 35 y 54 años.

Estudio de seguridad vial lineadirectaaseguradora lineadirectaaseguradora

El consumo de cocaína en España: un problema creciente

España se ubica como el segundo país europeo con mayor consumo habitual de cocaína, solo superado por el Reino Unido, según el European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction. La cocaína, conocida por diversos nombres como farlopa, perico, o nieve, no solo es extremadamente adictiva y perjudicial para la salud, sino que también representa un grave peligro en las carreteras.

consumo de drogas lineadirectaaseguradora lineadirectaaseguradora

Impacto en la seguridad vial

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha revelado cifras contundentes: en 2023, el 13% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico a los que se les practicó el test toxicológico dieron positivo en cocaína. Además, el 52% de los conductores que perdieron la vida en la carretera dieron positivo en drogas, alcohol o psicofármacos. Estos datos reflejan un preocupante aumento del consumo de sustancias entre los conductores y subrayan la necesidad urgente de medidas más estrictas para abordar este problema.

Perfil del conductor positivo por cocaína

Contrario a la creencia popular, los consumidores habituales de cocaína que terminan en accidentes fatales no son predominantemente jóvenes, sino hombres de entre 35 y 54 años. Estos conductores suelen utilizar turismos o motocicletas y los accidentes ocurren principalmente durante la noche, en verano y los fines de semana, coincidiendo con épocas de mayor ocio. Los tipos de accidentes más comunes incluyen vuelcos, choques frontales y colisiones con obstáculos.

Aragón: entre las comunidades con la tasa más baja

En comparación con otras regiones, Aragón presenta una de las tasas más bajas de positivos en cocaína durante los controles de tráfico, con un 14%, por debajo de la media nacional del 19%. Sin embargo, otros datos del estudio reflejan comportamientos preocupantes. El 28% de los conductores aragoneses que consumen cocaína la mezclan con alcohol, y alrededor del 11% admite haber conducido tras consumir esta droga. Además, un 12% de los automovilistas de Aragón confiesa haberse subido en un vehículo conducido por alguien que había consumido cocaína.

Comparación con otras Comunidades Autónomas

Las regiones con mayor proporción de positivos en cocaína en los controles de la Guardia Civil son:

Galicia (25%)

Baleares (22%)

Andalucía (21%)

En contraste, La Rioja y Navarra presentan las tasas más bajas junto con Aragón, todas alrededor del 10%.

Conclusiones del estudio

El estudio “Stop cocaína: una adicción mortal. Presencia e influencia de la cocaína en los accidentes de tráfico (2013-2022)” se complementa con 1.700 encuestas a conductores de toda España. Los automovilistas revelan sus hábitos de consumo y ofrecen propuestas para abordar este grave problema. La mayoría de los encuestados considera urgente implementar medidas más estrictas y efectivas para reducir el consumo de cocaína entre los conductores.

Medidas propuestas

Para combatir esta alarmante tendencia, el informe sugiere varias medidas, entre ellas:

Aumentar la frecuencia de los controles de drogas en carretera.

Implementar programas de concienciación sobre los peligros del consumo de cocaína y la conducción.

Fortalecer las sanciones para los conductores que den positivo en drogas.

Ofrecer apoyo y tratamiento a los conductores con problemas de adicción.

El consumo de cocaína entre los conductores representa un riesgo significativo para la seguridad vial en España. Aunque Aragón se encuentra entre las comunidades con tasas más bajas, la situación sigue siendo preocupante y requiere acciones decisivas. Mediante la implementación de medidas más estrictas y programas de concienciación, es posible reducir este grave problema y mejorar la seguridad en nuestras carreteras.