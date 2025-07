Última hora: detención por abandono de hogar a los padres del menor atrapado en un virulento incendio doméstico

Un niño de solo cinco años sigue ingresado en la UCI del hospital Infantil de Zaragoza después del incendio que se ha producido esta medianoche en un piso de la calle Jaca (13-15), en Zaragoza. En el momento en el que han comenzado las llamas el menor se encontraba solo en el piso, de ahí que los agentes de policía hayan detenido a sus padres cuando han llegado al inmueble sin saber nada del suceso. Ni ellos ni nadie sabían que el menor se encontraba en su interior, pero gracias a la labor de los bomberos trasladados al lugar de los hechos se le ha salvado la vida.

Los hechos ha ocurrido alrededor de las 00.50 horas, según ha publicado ‘El Periódico de Aragón’. "Fui el primero que llamé a los bomberos. Estábamos durmiendo cuando nos llamaron en el timbre las chicas del 2ºB y de repente fue salir y ver mucho fuego. Estas chicas lo hicieron genial porque llamaron a todo el mundo, aunque hubo una señora que no se enteró porque estaba completamente dormida", ha respondido Héctor Santero, el vecino que reside también en la misma segunda planta al citado medio.

Quisieron entrar pero no les dejaron, el padre estaba en shock, la madre estaba loca

"Lo controlaron en poco tiempo y el jefe ya nos dijo que el fuego no se había extendido. Pensábamos que no había nadie dentro (del piso) cuando los padres vinieron de comprar algo para cenar y al llegar vieron todo. Quisieron entrar pero no les dejaron, el padre estaba en shock, la madre estaba loca... tenían sentimiento de culpa. Mi hermana que es psicóloga fue a ayudarles pero la madre solo quería subir a por su hijo", ha descrito este mismo residente frente a la puerta del 2ºA que ha amanecido precintada para que la Policía Científica tomara muestras de su interior, labores que se han producido sobre las 10.20 horas.

De las correspondientes investigaciones se ha encargado el Grupo de Homicidios, quienes también han depurado las responsabilidades de sus progenitores, de 26 y 30 años, a quienes se les ha detenido como presuntos culpables de un delito de abandono familiar. Junto al menor residían como arrendatarios en el 2ºA, un piso que "cambia mucho de inquilino" según han confirmado varios vecinos que han pasado "mucho miedo" hasta que ha finalizado el incendio. "Los diez minutos que nos costó bajar y que vinieran los bomberos fueron los peores momentos que he pasado en mi vida", ha dicho Santero.

Todavía huele a carbón y plástico quemado

"Pasamos mucho miedo en el momento en el que vimos el fuego, se notaba mucho calor desde aquí (desde su puerta), y teníamos mucho miedo de perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Fue otro shock cuando nos dijeron que había dentro un niño que no podía valerse por sí mismo", ha relatado visiblemente nervioso este vecino de 19 años en el rellano de la segunda planta del edificio de viviendas que todavía olía a "carbón" y "plástico quemado".

En el operativo han trabajado hasta 16 efectivos entre bomberos y sanitarios, quienes principalmente se han centrado en rescatar al niño una vez, en parada cardiorrespiratoria dentro del piso. Los médicos han conseguido reanimarle en la ambulancia, a la espera de su positiva evolución en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza.