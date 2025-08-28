Toni Albà arremete de nuevo: "Por Lambán no es odio lo que siento: es asco”, por su "catalanofobia"

El humorista catalán Toni Albà se encuentra en el epicentro de una nueva controversia a raíz de sus publicaciones en redes sociales tras la muerte del expresidente de Aragón, Javier Lambán. La polémica ha escalado rápidamente, involucrando a representantes políticos y al propio Gobierno de Aragón, que ha decidido denunciar el caso ante la Justicia.

Todo comenzó con un controvertido mensaje en su perfil de X, que para muchos fue interpretado como una celebración de la muerte del político socialista. La publicación, que decía “nunca me alegro de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”, provocó la inmediata reacción del presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, quien acusó al cómico de “discurso de odio”.

"¿Has ido a Sijena a ver el robo, producto de la catalanofobia?”

Albà rápidamente respondió a dicha manifestación, negando la interpretación de Fernández y matizando sus palabras posteadas: “No te equivoques, Alejandro Fernández. Por Lambán no es odio lo que siento: es asco”. En el mismo mensaje, el humorista añadió una referencia a un viejo conflicto, insinuando la posible ‘catalanofobia’ detrás del traslado de los bienes murales del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) al Monasterio de Sijena: “Si fuera discurso de odio me denunciarías para darme miedo. Y yo, de miedo, no tengo. ¿Has ido a Sijena a ver el robo, producto de la catalanofobia?”.

La controversia ha ido más allá de los mensajes iniciales. Porque el actor catalán este mismo martes ha insistido en que su publicación no buscaba celebrar la muerte de nadie, sino expresar un sentimiento personal. Así lo ha explicado en el programa 'En boca de todos' de Cuatro.

““No me arrepiento. Es un sentimiento que he expresado en mi muro de las redes sociales. En ningún caso he celebrado nada (...) No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en este caso de un hijo de la gran España pues haría una excepción"”, ha sentenciado. Además, ha amenazado con llevar contra la Justicia a los medios que, según él, han malinterpretado sus palabras: “Ya estamos empezando a recopilar publicaciones y grabaciones de medios que dicen o interpretan cosas que supuestamente yo he dicho o publicado”.

Ya ha sido denunciado por el Gobierno de Aragón

Mientras tanto, otros políticos también se han pronunciado tras la polémica. El senador del Partido Popular Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo, ha denunciado que los socialistas “permanezcan mudos” ante la polémica.

Más allá de declaraciones de unos y otros, serán los Tribunales quienes decidan si la actividad en X de de Albà son constitutivos de los posibles delitos de injurias e incitación al odio. El Gobierno de Aragón, liderado por el popular Jorge Azcón, denunció así al catalán este lunes porque su mensaje “constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente” e “incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española”.