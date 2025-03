El multimillonario José Elías, en Zaragoza: soy “como un delincuente en mi propio país”

José Elías, una de las personas más ricas de nuestro país que, según Forbes, cuenta con un patrimonio superior a los mil millones de euros, ha estado en Zaragoza para ‘cerrar por todo lo alto’ la primera jornada de The Wave 2025, el evento que reúne a los mejores expertos en innovación, tecnología y empresa.

Durante la amable conversación que ha mantenido con Jorge Azcón, presidente de la comunidad aragonesa, el de Badalona, antes de abordar las cuestiones tecnológicas o de innovación relativas al congreso, ha cargado sin dobleces contra Hacienda por sentirse “como un delincuente en mi propio país” “Tengo siete inspecciones abiertas. Puedo entender que haya que repartir la riqueza, como he defendido, pero tengo la sensación de ser un delincuente en mi propio país”, ha apostillado.

“Mucha gente quedará relegada” por la IA

Críticas a la Administración Pública a parte, el presidente de Audax Renovables ha sentenciado sobre la disruptiva Inteligencia Artificial que “lamentablemente ha venido para quedarse», por lo que “el que no lo vea como una oportunidad» se quedará atrás. “Mucha gente quedará relegada”, ha terminado lamentado.

Sobre renovables, algo en lo que multimillonario tiene grandes conocimientos y experiencia, ha reconocido a Azcón la importante apuesta que la comunidad autónoma está haciendo por la producción de energía verde. “Os felicito, sois de las pocas comunidades que habéis visto la oportunidad” “(España) Somos una potencia energética y la única comunidad que se ha dado cuenta es Aragón”, ha dicho.

El empresario se ha arruinado en dos ocasiones

Conforme al emprendimiento, otras de las principales materias que aborda The Wave 2025, el hoy también vicepresidente de OHLA -la gran constructora de nuestro país que, entre otros proyectos, construirá la nueva Romareda- ha sentenciado: “A alguien que quiere emprender en España lo primero que le digo es que no lo haga, lo segundo, que esté preparado para la ruina, y lo tercero, que no se lo piense mucho”.

Porque en acabar completamente arruinado el empresario también tiene experiencia. Le ha pasado ya dos veces. “Se nos llena la boca del emprendimiento pero nos lo tenemos que hacer mirar. Es imposible emprender en España. Los autónomos de este país son masocas y no comprendo cómo hay gente que se lanza a emprender», ha denunciado el empresario a razón de tanto impuesto, la burocracia y problemas para conseguir financiación que hoy día tienen los emprendedores de nuestro país.

Para terminar, el presidente de Aragón le preguntaba a José Elías qué haría si fuera el máximo representante político de Aragón. Sin embargo, su respuesta ha sido de nuevo otra crítica contra la clase política en España. «Yo lo que echo de menos son los compromisos políticos a largo plazo, que el bien general se anteponga al cortoplacismo. No se ve el sacrificio político, aunque la gente es capaz de entender que después del sacrificio viene la recompensa», ha concluido el millonario ataviado con vaqueros y sudadera.