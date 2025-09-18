Un niño cae por la ventana del primer piso de un colegio de Zaragoza: abren investigación interna

Un grave incidente ha ocurrido en el colegio concertado El Buen Pastor, en Zaragoza, donde un alumno de 3º de Infantil ha caído desde una ventana del primer piso del centro. El suceso tuvo lugar en la tarde de este miércoles, y el menor fue trasladado de inmediato al Hospital Miguel Servet, donde se encuentra en observación. Según 'El Heraldo', su estado de salud es bueno y no reviste gravedad, a la espera de los resultados de las pruebas médicas.

Desde el centro educativo han confirmado que el accidente se produjo alrededor de las 15.00 horas, tras el horario de la comida. Varios alumnos se encontraban en un aula de la primera planta, supervisados por una monitora. Por motivos que todavía se están investigando, el niño cayó al patio desde una altura de aproximadamente tres metros. Afortunadamente, parte del impacto fue amortiguado por la superficie de moqueta que cubre la zona de juegos, lo que pudo mitigar las consecuencias del golpe.

Protocolo de emergencia y atención médica

Tras el suceso, el protocolo de emergencia del colegio se activó de inmediato. El niño recibió las primeras atenciones y fue trasladado al hospital en ambulancia. En el momento de su ingreso, estaba consciente y presentaba heridas en uno de sus brazos. La monitora que estaba a cargo de los niños sufrió una crisis de ansiedad como consecuencia del incidente y fue asistida en el mismo centro escolar.

Desde la dirección del colegio, se ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer lo sucedido y determinar si se trató de un accidente fortuito o si hubo otros factores implicados. Se ha confirmado que la ventana por la que se precipitó el menor mide unos 40 centímetros de ancho y se encuentra a 80 centímetros del suelo del aula, medidas que ya forman parte del análisis técnico que se está realizando.

Colaboración y medidas de seguridad

De forma preventiva, la dirección de El Buen Pastor ha anunciado que evaluará la implementación de medidas adicionales de seguridad en sus instalaciones, a la espera de los resultados de la investigación interna. El centro ha asegurado que colaborará plenamente con las autoridades y los servicios sanitarios para aportar toda la información necesaria y revisar los procedimientos internos, garantizando así la máxima transparencia en el proceso.

El colegio recalca que el aula contaba con la supervisión de la monitora en el momento de los hechos y que todos los pasos del protocolo de emergencia fueron seguidos de manera correcta. Este tipo de accidentes, aunque poco comunes, ponen de manifiesto la importancia de la supervisión constante y de las medidas de seguridad en los entornos escolares, especialmente con los más pequeños.