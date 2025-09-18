La Reina Letizia deslumbra en El Cairo: los responsables son este modisto aragonés y su socio

La reina Letizia ha iniciado su agenda oficial post-verano con un viaje de Estado a Egipto junto al rey Felipe V. Este es el primer desplazamiento de este tipo para los monarcas tras las vacaciones estivales. La pareja real, que lleva allí desde el martes, ya ha acudido a compromisos oficiales pero, sin embargo, ha sido en el más reciente donde la reina Letizia ha captado toda la atención, reafirmando una vez más su compromiso con el diseño nacional y su innato sentido de la moda.

En la visita a la tumba del soldado desconocido en Nasr y en su posterior encuentro con la primera dama de Egipto, Entissar Amer, la periodista ha optado por un look elegante y sofisticado. Su elección ha recaído en un vestido de la firma española a la que tanto recurre The 2nd Skin Co, fundada en 2006 por los diseñadores Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo. El modelo escogido, denominado 'Lady White', es un diseño que resalta su lado más 'lady', caracterizado por un romanticismo sutil y atemporal.

Un diseño romántico y clásico

El vestido está confeccionado en guipur con un cuello caja y presenta mangas largas, aportando un aire clásico y delicado. La base de la prenda es de organza de seda natural. Para estilizar su figura, el diseño incluye un cinturón a juego que define elegantemente la silueta de la reina.

Para complementar este romántico conjunto, Letizia ha elegido accesorios que ya son habituales en su vestidor. Se ha decantado por unos zapatos destalonados en tono nude de la firma Magrit, un calzado que se ha convertido en un básico en sus apariciones públicas. Además, como es costumbre, ha llevado su indispensable anillo de Coreterno, junto con unos pendientes discretos y un bolso de mano blanco que hacía juego con el vestido.

El simbolismo del color blanco

Más allá de su evidente belleza estética, la elección del vestido blanco por parte de la reina Letizia es un gesto simbólico. Este color, a menudo asociado con la renovación y la paz, es una elección frecuente para eventos de gran importancia. En el contexto de las relaciones diplomáticas, el blanco sirve como un puente que une culturas y envía un mensaje universal de armonía. La capacidad de la reina para combinar la elegancia con un mensaje sutil a través de sus estilismos demuestra su influencia. Su destreza para destacar la moda española en la escena internacional, al dar protagonismo a diseñadores nacionales, consolida su papel como una figura de referencia global.

Sobre The 2nd Skin Co

Antonio Burillo y su socio, que coincidieron trabajando en el atelier del célebre modisto Ángel Schelesse, definen su firma a través de un concepto creativo "donde se encuentran el Prêt-a-Porter más actual con la costura más artesanal, surge The 2nd Skin Co. Una firma española cuya vocación es ofrecer una moda 'high end' apetecible para una mujer que busca la comodidad más sofisticada para cualquier ocasión, por importante que sea", según explican en su web oficial.

El éxito de su idea conjunta es evidente: 'celebrities' como Paris Hilton, Jennifer López, Jessica Biel, Jordan Hewson y, más patrias, como Eugenia Silva, Laura Vecino, Paz Vega, Elsa Pataky o Juana Acosta son fieles usuarias de las piezas creadas por la marca.