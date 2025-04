Novedades juicio bebé asfixiado y abandonado muerto por su madre en Zaragoza: pudo “agonizar entre tres y cinco minutos"

Tatiana Diguele Nuñez (España, 1993), la mujer que esta semana se sienta en el banquillo de los acusados en Audiencia Provincial de Zaragoza para enfrentarse a un juicio popular por, supuestamente, asfixiar a su bebé de ocho meses para que dejara de llorar, no ha negado en ningún momento el crimen perpetrado: "Deambulé sin rumbo porque estaba muy nerviosa, muy asustada y no sabía lo que hacer. Al final conté lo sucedido (a la Policía), me derrumbé y les conté dónde fue, cómo fue, a qué hora...".

Estaba "tan nerviosa", ha confesado este lunes y primer día del proceso, que consideró que lo mejor tras el crimen era montar al niño ya fallecido en un carro de bebé para después abandonarlo en un banco próximo al CaixaForum. Deleznables hechos de los que la acusada ha sentenciado estar arrepentida. "Claro que lo estoy", ha concluido.

Lo hizo de forma deliberada

El ministerio fiscal lo tiene claro: va a defender que Tatiana asesinó a su bebé "de forma deliberada" y "plenamente consciente" el 23 de febrero de 2024. "Era un menor con nula capacidad de defensa, son unos hechos de lo más que terrible que recoge el Código Penal", ha explicado públicamente la fiscal sobre el cruel suceso que está consternando a toda la sociedad aragonesa.

Este miércoles ha sido el turno de los forenses y la psicóloga que durante la ya tercera jornada del juicio por el asesinato del bebé de ocho meses han dejado muy claro que la presunta autora del crimen no padece ninguna enfermedad mental y conoce las consecuencias de lo que hizo. Concretamente, el forense Josué Ezquerra, ha reconocido que el menor llegó “agonizar entre tres y cinco minutos. Se trató “de una resistencia más que una lucha al tratarse de una persona de tan corta edad incapaz de defenderse".

Aún faltan varias jornadas del juicio hasta que el 7 de abril el jurado popular dictamine la sentencia, pero por el momento estos testimonios en sede judicial desmontarían fácilmente una de las atenuantes solicitadas por la defensa de la acusada, el trastorno mental, presentadas por la defensa para la reducción de la pena de la acusada, que posiblemente sea la prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y la agravante de parentesco.

Los hechos

Como el bebé no paraba de llorar durante la tarde del fatídico día del suceso, la presunta filicida optó por presionar un cojín sobre la cara de su hijo, tapando así su nariz y boca hasta provocarle la muerte por asfixia. Después, sin la ayuda de nadie más, colocaría el cuerpo ya sin vida del bebé en un carro de bebé para salir a la calle y, tras vagar por varias calles de la capital aragonesa, por fin sentarse en un banco del parque que hay detrás del Caixa Forum.

Tras varias horas esperando fríamente al momento perfecto -cuando ya no pasara ningún viandante por la zona- sacó al bebé muerto del carrito y lo dejó en el suelo. Alrededor de las siete de la mañana del día siguiente sería cuando la acusada contactase con el 112 para contar un extraño relato sobre un posible secuestro que ella misma desmontaría minutos más tarde cuando llevó a los agentes de policía al lugar donde yacía el cuerpo sin vida de su hijo.