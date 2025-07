Radovanovic, el fichaje "agresivo" del Zaragoza, dice que sabe "cómo es la afición del Zaragoza" sin haber jugado aún

El fichaje de Aleksandar Radovanovic ya es oficial en el Real Zaragoza. Este martes 29 de julio el conjunto aragonés liderado por Txema de Indias ha presentado al futbolista ante la afición zaragozana, exigente y con ganas de que en la nueva temporada su equipo vuelva de nuevo a la Primera División del fútbol español.

Así pues, el jugador central de origen serbio se estrena en el club ‘blanquillo’ tras su exitoso juego en el Almería, comprometiéndose hasta el 2027. Se trata del tercer fichaje del club maño antes de la temporada oficial, después de los de Moyano y Tachi. Y ya, este miércoles, los zaragocistas podrán analizar su talento con el balón -o no- durante el amistoso contra el Mirandés en el nuevo Ibercaja Estadio que reemplaza temporalmente a la Romareda.

Es un club histórico, grande, en España y Europa, explica el serbio

Sobre su llegada al conjunto maño, Radovanovic ha expresado -en su idioma- en ‘El Español’ que unirse al Real Zaragoza ha sido una fácil decisión: “No hizo falta que me contaran mucho ni que me presentaran el proyecto. Sabía a done venía. Es un club histórico, grande, en España y Europa. Para mí lo normal si te llama el Zaragoza es venir, como es normal que esté en Primera”, expresa.

Mientras se acordaban todos los detalles de su contrato por dos años, el central tuvo tiempo de conversar con Gabi, el actual entrenador del club zaragozano, al que admira especialmente y en quien confía plenamente: “He tenido dos entrenos, pero hablé con él antes de venir. Le tengo muchísimo respeto. Fue un grandísimo jugador. Ha sido fantástico conocerle. Trabajar con él es una motivación extra de hacer las cosas bien. Transmite una energía increíble que no había sentido antes y saca toda la fuerza del jugador. Eso me hace creer que va a ser un buen año”, relata.

Mi deseo es justificar mi llegada y triunfar aquí

“Soy un defensa tradicional, criado en Serbia, donde la obligación de un defensa es ser agresivo”, describe Rado sobre su propio juego en el campo del que, evidentemente, sabe que la afición va a ser crítica y estará muy pendiente. “Sé que nos van a mirar a todos con la lupa, sé cómo es la afición del Zaragoza. Su fuerza, lealtad y exigencia. Mi deseo es justificar mi llegada y triunfar aquí. Tuve una situación parecida en Lens. Sé lo que me van a pedir”, hace autocrítica.

Para terminar, el futbolista serbio comparte que se encuentra en un excelente momento físico desde la temporada pasada al no sufrir ni un solo percance físico, tras tantos partidos jugados. “Espero tener continuidad y ayudar al equipo”, concluye.