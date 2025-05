Sobrecogedor 'show' de calado internacional: este fue el primer fenómeno paranormal en España

La primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en nuestro país sucedió en Zaragoza en la década de los 30 y fue un verdadero show de calado internacional. Un extraño suceso que hoy todavía no tiene respuesta, pues todos los involucrados que lo vivieron no consiguieron dar respuesta científica a lo que allí estaba sucediendo. El asunto fue de tal importancia que hasta el célebre diario inglés 'The Times' se hizo eco de la crónica. Así sucedieron los escalofriantes hechos:

La madrugada del 27 de septiembre de 1.934, unas maquiavélicas carcajadas interrumpieron la plácida noche de los vecinos y vecinas del número 2 de la Calle Gascón de Gotor. Este fue el inicio de la historia del duende de Zaragoza: en eso quedó todo, y además en los siguientes días nadie volvió a registrar nada raro y olvidaron lo sucedido. Pero el 15 de noviembre algo peor sucedió: cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el hornillo escuchó un lamento y esta terrorífica voz: “¡Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas!”.

Al oír los gritos y conocer el porqué de aquel terror, los vecinos entraron en la cocina para asegurarse de que no era una broma pesada. Se quedaron atónitos: también escucharon a aquel diabólico ser hablando, al parecer desde dentro de la hornilla. Inmediatamente, llegó a la policía y los periódicos de la época: el oscuro suceso del duende de Zaragoza acaba de comenzar.

Un arquitecto y varios obreros removieron todo el piso e incluso levantaron el tejado, pero no dieron con el duende. Tal era el furor con el suceso paranormal, que numerosos grupos estacionados frente a la casa intentaron entrar por el techo, presas de la enorme excitación nerviosa por dar con el duende de Zaragoza.

Pero el extraño ser, que nunca llegó a ser visto, no solo hablaba en ocasiones puntuales. Él conversaba con todo aquel que quisiera hablar con él, llegando a mantener intensos diálogos durante días enteros desde las siete de la mañana hasta última hora la noche. Y, empleaba expresiones propias de Zaragoza. A algunos incluso les llegó a amenazar de muerte.

Durante muchos días la terrorífica voz siguió asustando a los inquilinos hasta que un día de 1.935 se calló para siempre. Nunca se supo la verdad sobre tan misteriosa voz, pero sí se señaló a alguien. Pascuala Alcocer, asistenta de la familia, fue considerada la autora del fraude. Aunque algunos aseguran que dicha afirmación no tenía ninguna validez, pues en muchos momentos de la investigación policial la criada no se hallaba allí, y eso no evitó que la voz del ‘más allá’ siguiera sonando.

El edificio donde transcurrieron estos hechos ha desaparecido. Para terminar, cabe señalar otro de los extraños acontecimientos que guardan relación con el escalofriante hecho. Asunción Jiménez Álvarez, célebre médium de entonces, quiso ponerse en contacto con el misterioso ser en una sesión de espiritismo, la cual acabó con la muerte de esta. A día de hoy, en el mismo terreno de la leyenda se ubica el ‘Edificio Duende’.