Anulan un curso de asturiano para neoyorkinos por falta de demanda: se apuntó una persona

Anulado por falta de demanda. Esto es lo que ha pasado con un curso de asturiano que se ofertaba en el Nueva York y al que solo se apuntó una persona.

La formación había sido anunciada por el Gobierno del Principado en agosto, según aseguraron desde el ejecutivo regional, sería la primera vez que el asturiano formaría parte de la programación del Instituto Cervantes de Nueva York. Pero no ha podido ser y eso que solo se necesitaba que se apuntasen tres personas de las doce plazas que se ofertaban para que se diese luz verde al curso "Introduction to Asturian Language and Culture".

Se trataba de una formación que se había distribuido en seis sesiones lectivas, con clases presenciales, todo los viernes desde el 25 de octubre hasta el 6 de diciembre, en horario de seis de la tarde a ocho y media.

Cuatrocientos veinticinco dólares tenían que pagar los alumnos por acudir a esta formación cuyo objetivo era dar a conocer las historia de Asturias, el origen de la llingua, su uso y peculiaridades de la cultura asturiana. En la actividad se aseguraba que tras la formación adquirida los alumnos serían capaces de leer textos breves en asturiano y mantener conversaciones sencillas.

La profesora y crítica literaria, Paquita Suarez, era la persona designada para dar la formación.

Desde que se dio a conocer la noticia se ha desencadenado un aluvión de críticas en internet; por un lado, los defensores de la oficialidad de la llingua y por otro, sus detractores.

El actual gobierno de Asturias, que dirige el socialista Adrián Barbón, lleva desde la legislatura pasada asegurando que la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano son una prioridad en su gestión política, pero las cuentas no salen en el hemiciclo ya que no cuenta con los apoyos suficientes para hacerlo ni para llevar a cabo la reforma estatutaria necesaria.

En la legislatura pasada el PSOE lo tuvo más fácil, estuvo a un voto (el de Foro Asturias) de conseguirlo; pero en esta ocasión las matemáticas se han puesto en contra y no hay forma de lograrlo.

El mes pasado todas las fuerzas de izquierda (PSOE, su socio de Gobierno, IU; y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé) presentaron un propuesta que reclama la oficialidad de las lenguas propias que se hablan en el Principado. Pero no pasará de ahí, una declaración de intenciones.

Tanto PP como Foro acusan al Gobierno de crear falsas ilusiones a quienes defienden la oficialidad porque "saben de sobra que los número no dan", aseguró el presidente del PP de Asturias y diputado Álvaro Queipo.