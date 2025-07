Asturias amanece entre brumas y nubes bajas este 25 de julio, festivo de Santiago en algunas localidades

Hoy, jueves 25 de julio, el cielo en Asturias despertará algo perezoso, cubierto de nubes bajas que no tienen prisa por marcharse. Las brumas, que será en algunos puntos, bancos de niebla más denso, harán acto de presencia a primera y última hora del día, sobre todo en la Cordillera, donde serán más persistentes. Así que si tienes pensado madrugar para una excursión, no olvides que el paisaje podría estar envuelto en ese velo húmedo y algo misterioso que a veces parece sacado de una novela de invierno, aunque estemos en pleno verano. Hoy no es festivo en Asturias, salvo en alguna localidad que celebra sus fiestas locales.

Durante la madrugada no se descarta alguna llovizna dispersa en la mitad oriental. Nada serio, más un gesto atmosférico que una amenaza, pero conviene tenerlo en cuenta si planeas moverte por esa zona.

Las temperaturas mínimas se mantienen sin grandes sobresaltos, rondarán los 11 grados, mientras que las máximas subirán ligeramente, especialmente en el interior y en la zona de la Cordillera, donde se notará un ascenso más marcado. En la costa, el cambio será más sutil, pero aun así se alcanzarán unos agradables 24 grados.

El viento, por su parte, no dará mucho de qué hablar: será flojo, variable en las primeras y últimas horas del día, y soplará del nordeste durante las horas centrales.

En resumen, un día algo gris al despertar, con cielos algo tapados y ese aire húmedo tan nuestro, pero que irá dejando paso a temperaturas suaves y agradables. Ideal para quienes prefieren celebrar Santiago en un ambiente más fresco y sin agobios veraniegos.