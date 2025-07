Las autoridades identifican a 71 menores en una escuela de surf ilegal el Asturias

Una escuela de surf ilegal con 71 chavales menores alojados dentro, esto es lo que se encontraron las autoridades en Salinas, en uno de los pueblos más visitados en Asturias durante el verano.

El Ayuntamiento de Castrillón enviará este lunes un informe policial a la Fiscalía del Menor y al Juzgado para informarles del riesgo de "condiciones de hacinamiento" en la vivienda en la que opera una escuela ilegal de surf con más de 70 personas alojadas en un espacio de 229 metros cuadrados.

Este informe se ha realizado después de que la Policía Local de Castrillón identificase a 71 menores de edad que se encontraban alojados en este inmueble, que se anuncia como escuela de surf y se autodenomina club, justo cuando iban a hacer una excursión.

Sin licencia

El inmueble en cuestión se anuncia como escuela de surf pese a carecer de la licencia de actividad necesaria para ello. Las identificaciones se practicaron tras una consulta con el juzgado, y cuando los jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, se disponían a acudir a una excursión en dos autocares. El Ayuntamiento ha precisado que la Policía Local no tiene competencias para desalojar el establecimiento ni cerrarlo, aunque sí se ha trasladado "en varias ocasiones" la orden de cese de actividad. Para un desalojo o cierre, han agregado, es necesaria una orden judicial que "de momento no existe", con lo que no se ha desalojado el inmueble.

Las actuaciones para detener esta actividad irregular se remontan a hace más de una década, con frecuentes cambios de razón social por parte de la empresa. En septiembre de 2024, tras una denuncia de la Guardia Civil, se redactó un informe en el que se constataba que no existía en este inmueble ninguna licencia de albergue turístico, escuela de surf u otro tipo de actividad, por lo que se notificó a la persona titular la orden de paralización de actividad.

Con la nueva temporada estival y tras comprobar que la orden no se había acatado, el mes pasado se notificó una orden de precinto y, como medida cautelar, el aviso de corte de suministros (agua y luz), que se llevó a cabo finalmente el pasado miércoles, tras no poder realizar el precinto la pasada semana. Las personas menores que se alojan en el inmueble cuentan con un generador eléctrico y bidones de agua durante el día, y no tienen luz en las horas nocturnas.