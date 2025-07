Bocarte, bugre, bígaros y llámparas; las cuatro nombres con los que se conocen los tres mejores manjares del mar en Asturias

Asturias tiene su propio vocabulario para nombrar cosas que son muy suyas, y es que en la región hay una cultura muy profunda y arraigada de lo propio, de aquellas cosas que forman parte de la historia de la región, de sus costumbres.

Y decir Asturias es decir costa, mar, tradición marinera y cómo no, una amplia gastronomía que vive de cara al Cantábrico y a los pescados y mariscos. Por eso, porque queremos que disfrutes de los mejores sabores de Asturias, hoy te desvelamos cuatro nombres que quizás no conozcas, pero que esconden tres bocados deliciosos muy típicos de Asturias y de su gastronomía de verano. Si los ves en las cartas de restaurantes o bares no te escapes ni te quedes sin pedirlos, seguro que los conocías, pero no con su nombre asturiano.

Ideales con una sidra

Bocarte: pocos matrimonios hay mejor avenidos que el del bocarte y la sidra. Los bocartes en Asturias son los boquerones en el resto del mundo y se sirven de diferentes formas, todas ellas exquisitas. Un pescado fresco que rebozado es exquisito y que es muy típico que se sirva en las zonas marineras de Asturias, en los bares de los muelles, en las tabernas y en las sidrería. Compartir bocartes con amigos o familia y tomar un culín de sidra es uno de esos placeres que no te puedes perder este verano. Son una delicia.

Bugre: otra delicia de las mesas marineras, y no es de extrañar. Este crustáceo del Cantábrico, conocido fuera de Asturias como bogavante, es un lujo que hay que permitirse de vez en cuando, y seguro que durante tus próximas vacaciones en Asturias o ahora mismo, si ya estás en el Principado es un buen momento.

Cuando el bugre es muy grande, de tamaño XXL, en Asturias también se la pone un nombre especial: bogavuelo.

Los reyes de las sidrerías

Bígaros: son los reyes de las sidrerías y es que se comen como pipas. Los caracolillos de mar se sirven recién cocidos y se comparten mientras se toma algo en la barra. Para comerlos te van a poner unos alfileres, que en Asturias se clavan sobre el corcho de una sidra. Son una delicia, tan típica de Asturias como el Asturias Patria Querida, el arroz con leche o el cachopo. No dejes de probarlos, está buenísimos.

Llámparas: seguramente que muchas veces has dado un paseo por una playa y al llegar hasta las rocas te has encontrado con un montón de lapas enganchadas con fuerza a ellas. Pues resulta que esas lapas son una delicia de la gastronomía asturiana, un plato marinero muy típico que vas a encontrar en pocos sitios, pero que si lo ves, no puedes dejar de pedirlo porque es un auténtico manjar de dioses: las llámparas. Se sirven con una salsa que resulta riquísima porque tiene un sabor a mar inconfundible y es casi un delito que no caigas en la tentación de mojar pan hasta que no quede nada en el plato.

Apunta los nombres de estos tres manjares asturianos y no dejes de pedirlos porque así de rica sabe Asturias.