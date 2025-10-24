Piden 3.500 euros de multa para el hombre que intentó cazar a una especie en peligro de extinción en un parque natural de Asturias

Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2022, cuando el acusado fue sorprendido alrededor de las nueve de la noche en el Monte de Utilidad Pública Tomos, situado en la parroquia de Nimbra dentro del término municipal de Quirós. Según la acusación, el individuo se encontraba dentro de la Reserva Regional de Caza de Somiedo con la intención de realizar prácticas cinegéticas sin disponer de la autorización necesaria para ello.

El Ministerio Fiscal destaca que el acusado utilizaba un pasamontañas para evitar ser identificado y portaba un rifle equipado con silenciador, un método expresamente prohibido en la actividad cinegética.

Aunque no se constató que hubiera logrado cazar ninguna pieza, su equipamiento y comportamiento demostraban una clara intencionalidad de eludir los controles de seguridad.

La protección legal de la zona

La zona donde se desarrollaron los hechos posee una doble protección legal al estar incluida dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y haber sido designada como área de distribución potencial del oso pardo. Esta especie figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de "en peligro de extinción", lo que confiere mayor gravedad a los hechos denunciados.

La Fiscalía considera que estos actos constituyen un delito intentado contra la protección de la fauna, con la agravante de disfraz. Por ello, solicita formalmente una multa de 3.570 euros, once meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar, y el comiso del rifle intervenido al acusado.

La vista oral está señalada para el próximo lunes 27 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, donde se determinará la resolución final de este caso.