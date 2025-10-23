Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a desalojar a medio centenar de vecinos

Unas cincuenta personas han tenido que ser desalojadas en la noche de este miércoles debido a un incendio forestal declarado en el concejo de Gijón, cuyas labores de extinción se están viendo dificultadas por las fuertes rachas de viento, según han informado el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento gijonés.

La Policía Local procedió al desalojo de las viviendas situadas en la zona del Camín de la Melendrera, trasladando a los vecinos al colegio de Monteana, habilitado como punto de acogida, informa Efe.

Asimismo, se ha cortado el tráfico en los accesos más próximos a la falda del Monte Areo, en el límite entre los concejos de Gijón y Carreño, ante el riesgo de propagación del fuego.

Alerta amarilla por fuertes vientos

Debido a la situación meteorológica adversa, con rachas de viento de hasta 90 km/h, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó pasadas las 23:00 horas del miércoles el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en su situación 1, nivel que se aplica a fuegos que pueden afectar gravemente a bienes forestales y de forma leve a la población, aunque controlables con los medios autonómicos.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha activado el Plan Municipal de Emergencias y ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) en el centro de control de la Policía Local para coordinar las labores de intervención y movilizar al personal necesario.

Toda la comunidad autónoma de Asturias permanece esta noche en alerta amarilla por fuertes vientos del oeste y noroeste, que están complicando la actuación de los equipos de emergencia y favoreciendo la propagación del fuego.