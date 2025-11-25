El pueblo asturiano que podría ser el escenario navideño de Ferrero Rocher: tan solo quedan cinco finalistas

El año pasado, Ribadavia se convirtió en el lugar más votado y, por consiguiente, el elegido por 'Ferrero Rocher' en esa edición del 'Juntos Brillamos Más', una campaña anual por que la que marca de chocolates decora, con atrezo navideño, el pueblo favorito de los ciudadanos. Para este 2025, se incorporó una "novedad histórica: se ha seleccionado un pueblo representante de cada Comunidad Autónoma, llevando la ilusión, su icónico brillo y el espíritu navideño a las 17 regiones del país".

La competición se está llevando a cabo, como ya ha sido mencionado, por soberanía ciudadana. El método es muy claro: cuatro fases de votación en la que habrá una gran final donde re reducirá el cerco a, tan solo, dos pueblos de España. Ahora mismo, la edición ya ha pasado la primera fase, periodo en el que "cinco pueblos que avanzan a la siguiente ronda".

Ahora solo quedan cinco y se irán eliminando hasta quedar solo dos

A partir de ahí, dará comienzo el proceso de eliminación: "tanto en la Fase 2 como en la Fase 3, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas". Finalmente, quedará la Fase 4, donde solo quedarán los candidatos al campeonato. Según 'Ferrero Rocher',

A continuación, se va a presentar un listado de todos los pueblos escogidos por la marca de chocolate y se destacarán, en negrita, aquellos que han pasado a la siguiente ronda:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Cataluña)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

Votaciones disponibles: el 30 de noviembre es la fecha clave

Las votaciones estarán disponibles en la página web oficial de 'Ferrero Rocher' hasta el próximo domingo 30 de noviembre. A partir de ese día, tres de los cinco pueblos serán eliminados y tan solo dos se enfrentarán en la gran final. Para tratar de alzarse con la victoria, los municipios han mostrado abiertamente su compromiso con esta campaña.

El presidente del Principado de Asturias sobre Cudillero: "Debe brillar en toda España"

Ejemplo de ello ha sido el propio Cudillero. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha animado a todos los asturianos a volcarse con la causa y apoyar esta iniciativa mediante sus redes sociales. "¡Mira que Cudillero brilla! Pero, quiere brillar más en un concurso que organiza 'Ferrero Rocher'", comenzaba mientras que sujetaba un bombón de esta marca con su mano izquierda.

"Es importantísimo que los asturianos nos volquemos con ellos para apoyar, para decir que sí, que Cudillero debe brillar en toda España", ha enfatizado Barbón. Desde 'Ferrero Rocher', se ve a este pueblo asturiano como "un espectáculo de casas coloridas y descolgadas sobre el mar" y fue definido como una "joya escondida entre el Cantábrico y las montañas asturianas".