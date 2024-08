Regreso del "tocomocho": estafan 10.000 euros a una mujer en Asturias

Algunos timos perduran en el tiempo y se convierten en "clásicos". Por desgracia, siempre hay víctimas que no se dan cuenta y acaban picando el anzuelo. Así pasó en Asturias. Agentes de la Policía Nacional dentro de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Gijón investigan una nueva denuncia de estafa relacionada con el denominado método del "tocomocho". En esta ocasión, los estafadores lograron obtener 10.000 euros a cambio de unos décimos de lotería que supuestamente estaban premiados.

La víctima era una mujer de edad avanzada, quien fue abordada a media mañana por un hombre joven, delgado, con cabello y piel morenos y acento gallego. Simulando alguna discapacidad, el hombre inició una conversación trivial y luego le dijo que había ganado unos décimos de lotería y que quería cobrarlos.

En ese momento, se unió al escenario el cómplice conocido como "gancho". Se trataba de un hombre de mayor edad que el anterior, grueso, con gafas y parcialmente calvo. Juntos lograron engañar a la mujer para que fuera a su banco a retirar los 10.000 euros, prometiéndole repartir los cupones premiados.

Con el dinero en mano, todos se subieron a un coche tipo SUV para ir a cobrar los cupones. Fue entonces cuando el supuesto discapacitado dijo que tenía hambre y sed, pidiendo a la víctima que se bajara del vehículo para comprar algo de comida y bebida, para lo cual dejó el dinero dentro del coche. Al salir del bar la víctima, descubrió que ni el vehículo ni los dos hombres estaban allí ya.

Los agentes advierten que, a menudo, las víctimas de estas estafasno presentan denuncias o tardan en hacerlo debido a la vergüenza que sienten. Esta circunstancia, tal y como afirman desde la policía, "complica la investigación y la localización de los responsables, dado que estos clanes criminales se trasladan por todo el territorio nacional hace muy difícil su localización y detención".

Recomendaciones de la policía

El modus operandi habitual que suelen seguir este tipo de estafadores es muy similar. Su víctima acostumbra a ser una persona mayor, mientras que los supuestos boletos premiados son cupones de la Once o décimos de Lotería, habitualmente. Siempre se ofrecen a llevar a las víctimas en su propio vehículo, desplazándose con ellas por la ciudad a distintas entidades bancarias para retirar dinero y a los domicilios para recoger joyas. Una vez han conseguido el botín, emplean cualquier excusa para hacer que la víctima se baje del coche.

Teniendo en cuenta esto, la Policía Nacional recuerda la importancia de mantenerse alerta siempre y evitar hacer negocios supuestamente ventajosos con personas a las que no conocemos. Este tipo de estafas clásicas, como en el caso del "tocomocho" o la "estampita", están ideadas para hacer creer a la víctima que puede obtener un beneficio económico del trato propuesto. Por ello, es crucial no bajar la guardia e identificar el verdadero propósito que hay detrás de todo esto (que no es otro que ser estafado), para así no caer en la trampa.