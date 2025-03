Tablón de un metro de carne y hamburguesón, este es el restaurante de Asturias donde comerlo

Lo de que en Asturias se come bien y en abundancia no es un decir, pero hay lugares que van un paso más allá y que ofrecen unas cantidades absolutamente bestiales. Lo difícil no es poner mucha comida, pero lo que sí es complicado es que siendo raciones tan enormes ésta esté rica.

Pues hoy te descubrimos un restaurante asturiano donde lo han logrado. Merece la pena ir, porque a parte de que vas a comer muy bien y es imposible que te quedes con hambre, cuenta con un precioso espacio exterior para que puedan disfrutar los peques, con amplio merendero, zonas de juegos y un prado en el que también podrás tomar el sol o disfrutar de una sidra.

En Villaviciosa, concretamente en el pueblo de Peón, en un de las zonas sidreras por excelencia de Asturias encontrarás este lugar: Casa Pepito. Un restaurante con solera en el que saben bien lo que hacen y son especialistas en carne, entre otras delicias de la carta.

La tabla de carne de Casa Pepito. Tripadvisor

Abierto desde el año 1998, el tablón de carne para que tú mismo te hagas sobre los platos que te ponen en la mesa con fuego debajo, podría quedarse en poco más que en una anécdota, pero no, porque trabajan con producto de primera calidad y eso se nota. Así que más allá de las dimensiones de la tabla, que son gigantescas, lo que importa es que los va a disfrutar y se trata de una opción muy recomendada para grupos grandes, espichas, comidas con amigos o en familia. "Estuvimos comiendo con amigos y la carne estaba deliciosa, es perfecto para compartir y repetiremos sin duda", asegura uno de los comensales en redes sociales.

Otro de los platos que aquí también cocinan a lo grande es la hamburguesa, que es una auténtica bestialidad, pero podemos decir lo mismo, aunque sea enorme han logrado que el interior siga estando jugoso, con lo que merece la pena ir, pedirla y compartir.

Los postres también son caseros, con lo que ten en cuenta que vas a tener que dejar un hueco para terminar con el dulce. Otra de las peculiaridades de este local es que puedes probar gratuitamente el licor de guindas que ellos mismos elaboran y que te ayudará a empezar a hacer la digestión después de una comida de estas dimensiones, ¿Te vas a atrever a probarlo?