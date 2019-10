La terapia no convence a tres de cada diez enfermos de psoriasis

A pesar de que durante los últimos años se ha avanzado mucho en el abordaje de la psoriasis, lo cierto es que muchos pacientes no están satisfechos con los tratamientos que reciben y no se consiguen alcanzar objetivos terapéuticos que repercutan de manera positiva en su calidad de vida. Además, y pese a ser la enfermedad inmunomediada con mayor prevalencia es, hoy por hoy, la patología con un menor porcentaje de acceso a la terapia biológica.

No sólo eso, sino que, según la encuesta NEXT Psoriasis, expectativas y necesidades de futuro en psoriasis –realizada por la asociación de pacientes Acción Psoriasis y en la que han participado 1.265 personas diagnosticadas con esta enfermedad– el 27% de las personas que la padece no recibe ningún tratamiento en la actualidad y, de estos, más de la mitad (52%) se encuentran en fases moderadas o graves de la misma.

Teniendo en cuenta estos datos, la psoriasis a día de hoy es una patología infratratada. ¿A qué se debe esto? Las razones son varias. La primera, como explica Miquel Ribera, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, respondería a que “algunos pacientes, en su día, al saber que tenían una enfermedad crónica que no tiene tratamiento curativo, se cansaron de hacerlo, tiraron la toalla y dejaron de ir al médico. Con ello han perdido la oportunidad de tener acceso a los avances terapéuticos que han aparecido los últimos años”. Por este motivo anima a aquellos que están sin terapia a “que acudan a su médico de cabecera o al dermatólogo y les pidan un tratamiento eficaz para su psoriasis, que los hay”, asevera.