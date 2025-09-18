Asociaciones de migrantes de Baleares critican el "giro racista y deshumano" del PP y el aval a las propuestas de Vox

La Plataforma de Asociaciones de Personas Migrantes de Baleares, junto con la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, la Asociación de Senegaleses de Baleares, la Revolución Ciudadana y otras entidades de la comunidad migrante, han lanzado este jueves un duro comunicado contra el Partido Popular (PP) y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Los colectivos denuncian un “giro racista y deshumano” por parte del Ejecutivo balear al alinearse con Vox y dar legitimidad a lo que consideran “propuestas de odio contra las personas migrantes”.

El debate sobre el arraigo

La polémica surge tras el voto del PP junto a Vox en el Congreso para tramitar una proposición de ley que buscaba eliminar el arraigo. Este mecanismo permite regularizar a quienes llevan años viviendo y trabajando en España, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad.

Aunque la iniciativa fue rechazada, para las asociaciones el gesto político del PP supone “una traición a los valores democráticos, a los derechos humanos y a miles de familias trabajadoras”.

“Marga Prohens ha hecho suyo un discurso de odio que no solo señala a los migrantes como problema, sino que amenaza con expulsar incluso a familias enteras y a niños nacidos en España”, remarcan.

Temor a las expulsiones masivas

Los colectivos recuerdan que Vox defiende públicamente la expulsión de hasta ocho millones de migrantes y sus hijos nacidos en el país, y acusan al PP de mirar hacia otro lado mientras normaliza ese discurso.

“Lo que se está legitimando es la ruptura de comunidades enteras, sembrar miedo y abrir la puerta a políticas de exclusión”, advierten desde la plataforma.

Construcción de un proyecto de vida

Las asociaciones subrayan que las personas migrantes no representan ninguna amenaza. “Somos parte viva de estas islas. Somos vecinos, compañeros, familias que hemos venido a construir nuestro proyecto de vida”, afirman.

Recuerdan además que trabajan en sectores esenciales para la economía balear: la hostelería, el campo, la construcción, el cuidado de mayores, el servicio doméstico y muchos otros ámbitos que sostienen la vida diaria en las islas.

El mensaje es claro: “Queremos una sociedad que proteja y respete la dignidad humana, no una que se alimente del miedo”.

Llamamiento a Prohens

En su comunicado, las asociaciones reclaman a Marga Prohens y al Partido Popular que rompan con Vox y se posicionen en contra de cualquier propuesta que ponga en riesgo la vida y el futuro de miles de familias migrantes.

Asimismo, hacen un llamamiento directo a la sociedad balear y española: “Que alce la voz, que no se calle y que no normalice el racismo en las instituciones”.

Más allá de la política

El trasfondo del debate refleja una preocupación creciente: la consolidación de un discurso que vincula migración con problema social, algo que los colectivos rechazan de plano. Según recuerdan, Baleares no podría sostener su modelo económico sin la aportación del trabajo migrante.

Para las asociaciones, lo que está en juego no es solo la situación administrativa de miles de personas, sino el modelo de convivencia de las islas.