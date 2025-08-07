Un camello amenaza a grupos de turistas en Mallorca para que no denuncien a la Policía que vende droga

Un ciudadano alemán de 42 años fue arrestado la madrugada del pasado jueves por agentes de la Policía Local de Palma, acusado de tráfico de drogas y amenazas graves.

El hombre, que presuntamente ofrecía marihuana a turistas en la primera línea de s’Arenal, llegó a intimidar a varios jóvenes con amenazas de violencia si avisaban a la policía, como ha publicado Diario de Mallorca.

Los hechos ocurrieron en el marco del dispositivo especial de seguridad de verano (Setur 2025), en el que patrullas reforzadas controlan zonas con alta concentración turística. Durante una ronda nocturna, los agentes detectaron una situación inusual entre un grupo de turistas que se encontraba sentado en el murete de la playa. Según fuentes policiales, los jóvenes mostraban una actitud nerviosa y uno de ellos hizo un gesto discreto a los agentes solicitando su ayuda.

Olor a marihuana

Al acercarse, los policías percibieron un intenso olor a marihuana que salía de la mochila de un individuo que acompañaba al grupo. La situación levantó sospechas de inmediato, y tras hablar con los presentes, uno de ellos explicó que el hombre les había ofrecido droga.

Además, cuando notó la proximidad de la patrulla, el sospechoso reaccionó de forma violenta y amenazó al grupo, advirtiéndoles que, si informaban a la policía, utilizaría un cuchillo contra ellos.

Ante la gravedad de las amenazas y los indicios de venta de sustancias ilegales, los agentes procedieron al registro del individuo y su mochila. Dentro encontraron un total de 107,71 gramos de lo que parecía ser marihuana, repartidos en 36 bolsitas individuales, aparentemente preparadas para su distribución. También se le intervinieron 185 euros en billetes de pequeño valor, lo que reforzó la hipótesis de que el dinero procedía de la venta de drogas a pie de calle.

Cargos por tráfico de droga

El hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a dependencias policiales. Allí se elaboró el atestado correspondiente y se notificó a la Policía Nacional, que asumirá el caso a partir de ahora.

La sustancia intervenida ha sido remitida para su análisis y verificación, mientras que el sospechoso podría enfrentarse a cargos por tráfico de drogas y amenazas con arma blanca, aunque no se le llegó a incautar ningún cuchillo en el momento del arresto.

El suceso se enmarca en el contexto del aumento de controles en las zonas turísticas de Palma, donde se intensifican las actuaciones durante los meses de verano para hacer frente al turismo de excesos y a la actividad delictiva asociada a este fenómeno.

Presencia de camellos en s'Arenal

La venta de drogas en áreas como s’Arenal, donde se concentra un gran número de visitantes, es una preocupación constante para las autoridades locales, que este año han reforzado la presencia policial para prevenir este tipo de delitos.

Desde el Ayuntamiento de Palma se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar este tipo de comportamientos, especialmente en zonas donde se mezcla el ocio nocturno con la afluencia de jóvenes turistas, lo que puede generar situaciones de riesgo si no se controla adecuadamente.