Detienen a un funcionario de una localidad de Mallorca por empadronar de forma irregular a cientos de migrantes

La Guardia Civil ha arrestado en Alcúdia a un empleado municipal que presuntamente inscribió en el padrón a más de 400 personas en situación irregular a cambio de dinero. El arresto se produjo sobre las 9:30 horas del 10 de septiembre en las oficinas del Ajuntament d’Alcúdia ante la sorpresa del resto de trabajadores.

El funcionario, un interino de 39 años vecino del municipio que desde marzo de 2023 desarrollaba tareas en el área de Contratación, no tenía entre sus funciones la gestión del empadronamiento.

Sin embargo, los servicios jurídicos del consistorio detectaron hace dos meses un repunte inusual de altas que situaban a más de 400 nuevos “vecinos” en un pueblo turístico donde el acceso a la vivienda habitual es limitado, lo que llevó a la alcaldesa, Fina Linares, a presentar denuncia ante la Guardia Civil y a abrir un expediente disciplinario reservado.

Los indicios apuntan a que el empleado accedía por la tarde, fuera del horario de atención al público, para grabar las altas en el sistema informático municipal, facilitando así a los interesados un justificante de residencia que les permitía iniciar trámites administrativos.

La investigación habla de “una importante suma de dinero” que cobraba por cada empadronamiento, aunque la cantidad exacta no ha sido desvelada. El Ayuntamiento ha asegurado que aplicará “tolerancia cero” y que dará de baja a todas las inscripciones irregulares en cuanto concluya la fase de pesquisas, mientras mantiene colaboración “total” con la policía para esclarecer si existió algún cómplice o red organizada.