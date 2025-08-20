Un pasajero descubre una ventanilla dañada en un vuelo entre Manchester e Ibiza

La experiencia de un pasajero en un vuelo de Ryanair con destino a Ibiza ha desatado la preocupación y la sorpresa entre miles de usuarios en redes sociales, después de que se difundiera un vídeo en el que se aprecia el mal estado de una de las ventanillas del avión.

El incidente, ocurrido en una conexión entre Manchester e Ibiza, ha sido recogido por varios medios británicos y rápidamente se ha viralizado en plataformas digitales.

El protagonista de la grabación es Aarron Greaves, quien se percató de la anomalía nada más tomar asiento en la aeronave. En las imágenes se observa cómo introduce un dedo a través de una abertura en el revestimiento de plástico de la ventana, dejando al descubierto el deterioro de la superficie. “Todos estaban asustados y nadie quería sentarse cerca. Estaba bastante preocupado, pero al final todo salió bien”, explicó el pasajero tras aterrizar en la isla balear.

Según su relato, Greaves informó de inmediato a la tripulación, que trató de tranquilizarle asegurando que la incidencia no representaba riesgo alguno para la seguridad del vuelo. Pese a estas explicaciones, la escena provocó inquietud entre algunos pasajeros, que optaron por cambiar de asiento para alejarse de la zona afectada.

Un vídeo viral

El testimonio del pasajero fue recogido inicialmente por varios periódicos locales de Manchester, que se hicieron eco de su publicación en redes sociales. A partir de ahí, la noticia se expandió rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Facebook, generando un intenso debate sobre las condiciones de mantenimiento de las aeronaves y los estándares de seguridad aérea.

Las imágenes, reproducidas miles de veces en pocas horas, provocaron una oleada de comentarios entre internautas británicos y españoles, muchos de ellos expresando su sorpresa ante el aparente estado de la ventanilla.

La respuesta de Ryanair

Ante la repercusión mediática, Ryanair emitió un comunicado en el que aclaró que el desperfecto afectaba únicamente al revestimiento interior de plástico de la ventanilla, cuya función es proteger de arañazos y roces. La compañía subrayó que en ningún momento estuvo comprometida la estructura presurizada del avión y que, por lo tanto, la seguridad del vuelo no estuvo en peligro.

“El daño se limitaba a una parte superficial que ya ha sido reemplazada”, señaló la aerolínea, que quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los pasajeros.

Pese a estas explicaciones, el caso ha servido de altavoz para las críticas que algunos usuarios suelen dirigir contra las aerolíneas de bajo coste, en especial en relación con el mantenimiento y la comodidad de sus aviones.

La ruta, bajo lupa

El vuelo se enmarca dentro de la intensa operación estival entre Reino Unido e Ibiza, uno de los destinos preferidos por el turismo británico. La elevada demanda en temporada alta hace que estas conexiones sean especialmente frecuentes y estén bajo constante atención mediática.

Aunque el incidente no pasó de un susto y el trayecto se completó con normalidad, la difusión del vídeo ha evidenciado una vez más el poder de las redes sociales para convertir en noticia global cualquier detalle que despierte dudas en torno a la seguridad aérea.