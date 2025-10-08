Dana Alice en España, en directo: alerta especial de la AEMET en Valencia, Cataluña y Baleares por lluvias fuertes e inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectará desde última hora de este miércoles y se mantendrá, al menos, hasta el domingo en el tercio este peninsular y Baleares.. Estas precipitaciones están asociadas a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

Según la previsión, los mayores acumulados de lluvia se esperan el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. La AEMET advierte que los chubascos pueden provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

Hasta momento, cinco comunidades autónomas -Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León- ya han activado el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y tormentas.

Dana Alice en España, en directo: alerta especial de la AEMET