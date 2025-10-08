Sección patrocinada por
Dana Alice en España, en directo: alerta especial de la AEMET en Valencia, Cataluña y Baleares por lluvias fuertes e inundaciones
Ya hay avisos activos en cinco comunidades, y lo peor de la dana se espera para el jueves
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectará desde última hora de este miércoles y se mantendrá, al menos, hasta el domingo en el tercio este peninsular y Baleares.. Estas precipitaciones están asociadas a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.
Según la previsión, los mayores acumulados de lluvia se esperan el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. La AEMET advierte que los chubascos pueden provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.
Hasta momento, cinco comunidades autónomas -Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León- ya han activado el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y tormentas.
Cinco comunidades autónomas tienen activados avisos amarillos por lluvias o tormentas: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia
Los primeros chubascos se esperan hoy por la tarde
De acuerdo con la Aemet, los primeros chubascos se producirán a última hora de este miércoles en el este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana y, a partir del jueves 9, las precipitaciones se extenderán al litoral valenciano y el de Cataluña en primer lugar y a Ibiza, Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha a continuación.
La Generalitat de Valencia pide también extremar la vigilancia y seguridad
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de Valencia ha lanzado también su propio aviso especial ante la presencia de Alice durante el puente de octubre y recomienda extremar la vigilancia y seguridad, además de prestar atención a todos los avisos que se vayan produciendo.
Riesgo elevado de inundaciones
Aemet advierte de que estas precipitaciones pueden provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas y crecidas repentinas en ramblas, arroyos y barrancos, por lo que pide precaución, así como evitar cauces y zonas inundables, ya que el nivel de peligro potencial es "elevado".
La AEMET lanza un aviso especial por la llegada de la dana Alice
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó este miércoles por la tarde un aviso especial de lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares, desde hoy miércoles hasta, al menos, el domingo 12 de octubre.
El aire frío en las capas altas de la troposfera, donde está instalada la dana Alice, junto con la humedad en superficie darán lugar a una inestabilidad atmosférica prolongada, con chubascos muy fuertes y persistentes en el este de la península ibérica -especialmente en zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante, en el entorno del cabo de la Nao- y en el archipiélago balear.
