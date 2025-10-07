Los hoteles más demandados del Imserso en Madrid: céntricos, con gimnasio y buffet

El programa de Turismo Social del Imserso ya ha empezado a comercializar sus viajes para pensionistas o beneficiarios de la Seguridad Social, con 65 años o más. Desde el 11 de septiembre, las personas acreditadas recibirán una carta que les indique la posibilidad de reservar viajes para la temporada 2025-2026. Tal y como explican en la página web, las reservas se efectúan desde las 9:00 h del día indicado. Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el plazo para inscribirse se abrirá dependiendo de la comunidad autónoma.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los registrados al Imserso podrán comenzar a reservar sus viajes a partir del miércoles 8 de octubre de 2025, en el caso de acreditados preferentes. Durante 3 días consecutivos, los madrileños podrán realizar los trámites a través de la aplicación de Turismo Social o Mundicolor y de forma presencial, en las Agencias de viajes colaboradoras. Esta iniciativa tiene como objetivo "fomentar el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad".

Entre los destinos disponibles, dependiendo de si se trata de un viaje de Costa Peninsular o Consta Insular, Madrid también es una opción para quiénes deciden pasar sus próximas vacaciones en una capital de provincia. Este tipo de viaje se encuentra dentro de la modalidad de Turismo de Escapada en los viajes del Imserso. Más allá del destino, los hoteles que forman parte de esta iniciativa registran una gran demanda y su elección puede depender de varias características.

Cómo elegir un buen hotel en Madrid

Ubicación : los sitios con buena oferta cultural, ocio y servicios suelen ser los más solicitados. Además, los demandantes también tienen en cuenta la cercanía a sitios de primeras necesidades como farmacias, supermercados o una buena conexión de transporte público.

: los sitios con buena oferta cultural, ocio y servicios suelen ser los más solicitados. Además, los demandantes también tienen en cuenta la cercanía a sitios de primeras necesidades como farmacias, supermercados o una buena conexión de transporte público. Accesibilidad : Una de las cosas que más tienen en cuenta de los hoteles. Habitaciones cómodas, tamaño amplio y adaptado a personas con discapacidad. Un lugar donde descansar tranquilamente.

: Una de las cosas que más tienen en cuenta de los hoteles. Habitaciones cómodas, tamaño amplio y adaptado a personas con discapacidad. Un lugar donde descansar tranquilamente. Servicios en hotel : Muchos buscan opciones con restaurante con menú y buffet, piscina o gimnasio. Actividades y servicios que hacen la estancia aún más cómoda y facilitan la estancia a aquellos que prefieren pasar las vacaciones dentro del propio hotel.

: Muchos buscan opciones con restaurante con menú y buffet, piscina o gimnasio. Actividades y servicios que hacen la estancia aún más cómoda y facilitan la estancia a aquellos que prefieren pasar las vacaciones dentro del propio hotel. Calidad-precio : Aunque los precios del Imserso ya son reducidos, los hoteles más demandados ofrecen una experiencia completa sin comprometer la comodidad ni los servicios esenciales

: Aunque los precios del Imserso ya son reducidos, los hoteles más demandados ofrecen una experiencia completa sin comprometer la comodidad ni los servicios esenciales Ambiente y ocio: La ubicación en un entorno seguro y tranquilo es especialmente valorados por quienes viajan en busca de tranquilidad. Además, tienen en cuenta la posibilidad de hacer excursiones cercanas o visitar zonas históricas.

Los mejores hoteles del Imserso, según estrellas

A la hora de viajar, la mayoría de españoles tiene en cuenta las comodidades en busca de una estancia cómoda y segura. Para eso, las estrellas de los hoteles y la cantidad de las mismas son un parámetro seguro y fiable para acertar con una buena estancia. En España, el máximo de estrellas que un hotel puede alcanzar es de cinco. Sin embargo, no están reguladas por un único sistema de clasificación. Dependiendo de la comunidad autónoma, se establecen unos requisitos que los hoteles deberán solicitar y cumplir antes de su apertura.

En el caso de Madrid, hay que ponerse en contacto con la Comunidad Autónoma de Madrid para solicitar la revisión y que pueda otorgar las estrellas correspondientes. Una vez recibidas, los hoteles deben mostrar el número de estrellas en una placa visible en la fachada exterior del hotel y mantener los requisitos mientras el hotel esté abierto. Siguiendo estos estándares y la lista del Imserso, estos son los mejores hoteles en Madrid.

Exe Plaza Madrid (4 estrellas)

En pleno Paseo de la Castellana, el Exe Plaza es "una de las elecciones más inteligentes de Madrid para quienes buscan comodidad, facilidad de comunicaciones, tranquilidad y excelente relación calidad-precio", describen en la página web. El hotel cuenta con 262 habitaciones de distintas tipologías y con capacidad para alojar hasta 5 personas. Entre los numerosos servicios del hotel destacan el aparcamiento público en nuestro subterráneo, gimnasio, variado desayuno bufet y cuatro modernos salones modulares para eventos.

Habitación Exe Plaza Madrid Exe Plaza Madrid

Exe Gran Hotel Almenar (4 estrellas)

Junto a la carretera de La Coruña (A-6), a la altura de las Rozas en Madrid, este hotel es la opción perfecta para quienes buscar hacer cualquier gestión alejado del ritmo frenético de la ciudad, pero sin excederse. El hotel cuenta con 103 habitaciones, Wifi gratuito y parking cubierto para clientes. "El restaurante, especializado en cocina mediterránea, dispone de un lucernario donde disfrutar del cielo de Madrid", describen en la web.

Habitación Exe Gran Hotel Almenar en Madrid Exe Gran Hotel Almenar Madrid

El mejor hotel del Imserso en Madrid, según reseñas

Las reseñas son uno de los filtros que más tienen en cuenta quienes viajan por primera vez a un lugar. Google tiene su propio portal de reseñas, donde los usuarios puntúan con estrellas y comentarios el servicio y su experiencia. Siguiendo estos parámetros y los hoteles del Imserso en Madrid, con un 4,3 de 5 estrellas, el mejor sería el Hotel Equo Aranjuez. "Ubicado a tan sólo 10 minutos del Palacio Real de Aranjuez, frente a la Plaza de Toros, nuestros huéspedes encuentran un agradable ambiente familiar en espacios muy acogedores", describen.

Sin embargo, en Google cuenta con poco más de 300 reseñas. Si tenemos en cuenta esta cifra, hay otro hotel que le supera con 4.295 reseñas y 4,2 estrellas. Se trata del Hotel Exe Plaza ubicado en el Paseo de la Castellana. En cuanto al tema de la financiación, el Imserso ha implantado una tarifa plana de 50 euros por viaje para pensionistas con rentas más bajas, es decir, aquellos que perciban prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, es decir, 7.805,8 euros anuales (568,70 euros en 14 pagas).