La AEMET lanza un aviso especial por la dana Alice: estas son las comunidades que ya están en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes que afectarán al tercio oriental peninsular y Baleares, desde este miércoles hasta, al menos, el próximo domingo. La responsable de esta situación será la dana Alice, una depresión aislada en niveles altos que provocará una fuerte estabilidad en la zona.

El organismo estatal prevé chubascos muy fuertes y persistentes en el este de la península ibérica -especialmente en zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante, en el entorno del cabo de la Nao- y en el archipiélago balear. Advierte del riego de inundaciones locales y crecidas súbitas en ramblas, barrancos y zonas bajas, por lo que recomienda extremar las precauciones y evitar zonas inundables. El nivel de peligro potencial es "elevado".

Los primeros chubascos se esperan hoy por la tarde en el este de Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana. A partir del jueves 9, las precipitaciones se extenderán al litoral valenciano, Cataluña, Ibiza, Formentera, Murcia, Andalucía oriental y el sur de Castilla-La Mancha.

Cinco comunidades en aviso

Este miércoles, cinco comunidades autónomas tienen activados avisos amarillos este miércoles por lluvias o tormentas: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

En Aragón, la provincia de Teruel está en alerta por tormentas, con posible granizo y fuerte viento, y por precipitaciones de hasta 20 litros en una hora. Castilla y León tiene avisos en Ávila y Segovia por lluvias que dejarán 15 litros en una hora, mientras que en Castilla-La Mancha la alerta afecta a Albacete y Cuenca, donde se prevén tormentas y precipitaciones con acumulados entre 15 y 25 litros en una hora.

A orillas del Mediterráneo, la Región de Murcia tiene aviso amarillo en puntos del noroeste por lluvias de 15 litros en una hora, y en la Comunidad Valenciana todas las provincias han activado la alerta amarilla por tormentas y por lluvias, entre 20/30 litros en una hora o 60 litros en 12 horas. Meteorología precisa que en Aragón y de Castilla y León el aviso comenzará a partir de las 14:00 peninsular y en el Mediterráneo y en Castilla- La Mancha a las 17:00 hora peninsular.

Previsión para el fin de semana

El viernes 10, las lluvias intensas se concentrarán en principio en el sureste peninsular, especialmente entre el cabo de la Nao y el cabo de Palos, aunque también podrán alcanzar zonas del mar de Alborán y Baleares. Durante el fin de semana, la inestabilidad persistirá, afectando al interior de la Comunidad Valenciana, el sureste de Aragón, el este de Murcia y Baleares.

La Aemet señala que existe una "alta incertidumbre sobre la trayectoria de Alice", por lo que recomienda un seguimiento detallado de las sucesivas actualizaciones de las predicciones y los avisos en los próximos días.