El pueblo de Mallorca que vetará las palas y los balones a partir del próximo verano

Jugar a la pelota o a las palas en la arena del Puerto de Sóller durante la temporada alta dejará de ser posible. La nueva ordenanza sobre el uso y aprovechamiento de las playas que el ayuntamiento tiene previsto aprobar fija un marco mucho más estricto para residentes y visitantes y añade un sistema de multas que puede llegar a los 3.000 euros.

El artículo 7 de la futura ordenanza se centra en los juegos y actividades lúdicas. En temporada alta, no se permitirá realizar en la arena ni en el agua juegos, ejercicios o actividades recreativas "que puedan molestar" a otras personas usuarias de la playa.

En la práctica, esto supone el veto a los partidos improvisados con pelota o a los juegos de palas, así como a determinadas actividades acuáticas dentro de la zona de baño balizada. Solo se admitirán juegos en zonas que se señalicen de forma específica para ello, si llegan a habilitarse, o en espacios donde quede claro que no generan molestias. Además, el ayuntamiento se reserva la capacidad de autorizar actividades deportivas organizadas, que deberán desarrollarse en lugares delimitados y debidamente señalizados.

Otras prohibiciones

Los artículos 8 a 13 amplían el capítulo de restricciones y afectan a situaciones muy habituales en las playas. Por un lado, se prohíbe el uso de radios, altavoces y cualquier aparato de sonido que pueda resultar molesto para otros bañistas. Por otro, la norma veta cualquier forma de acampada o pernoctación en la playa.

El texto va más allá y no permite encender fuego ni utilizar pirotecnia, así como emplear bombonas de gas o líquidos inflamables. También se prohíbe difundir publicidad sin contar con autorización municipal.

La ordenanza también interviene en lo que ocurre dentro del agua. La navegación deportiva y de recreo se ve restringida en las zonas destinadas al baño: en esos espacios solo se aceptarán flotadores y colchonetas, además de las embarcaciones de salvamento. El resto de embarcaciones deberán mantenerse fuera de estas áreas reservadas a los bañistas.

El documento dedica un apartado amplio a la gestión de residuos. Se endurecen las obligaciones de limpieza y se prohíbe cualquier conducta que ensucie la arena, el agua o los accesos a la playa. No se permitirá utilizar las papeleras para verter líquidos, tirar materiales en combustión o depositar residuos voluminosos. Se trata de evitar problemas de higiene, olores y riesgos de incendio, además de facilitar la recogida.

Otra medida destacada es la prohibición del vidrio en la playa. El consistorio justifica esta limitación por razones de seguridad, ya que la rotura de estos envases supone un riesgo evidente de cortes y accidentes para quienes pisan la arena descalzos.

El acceso de animales a las playas queda fuertemente restringido. Durante la temporada alta, la permanencia de cualquier animal en la arena estará prohibida, con la única excepción de los perros guía y los animales de salvamento.

En temporada baja se flexibilizan las condiciones: se permitirá la presencia de animales, pero únicamente con correa y, cuando corresponda, con bozal, y siempre respetando la normativa municipal aplicable.