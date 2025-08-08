¿Quién es 'Ibiza Final Boss'? El turista británico que apareció en los Simpson y está arrasando en redes sociales

Un joven británico ha revolucionado las redes sociales con su peculiar estilo y actitud en una discoteca de Ibiza, convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados del verano, del que se ha hecho eco la prensa local.

Se trata de Jack Kay, un turista de Newcastle que con su inconfundible corte de pelo tipo ‘bob’ —un estilo similar a un tazón que muchos incluso han confundido con un sombrero o una boina— ha logrado captar la atención de miles de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

Un estilo muy particular y original

El vídeo que lo ha catapultado a la fama fue publicado el pasado 3 de agosto por la cuenta oficial de la tienda de entradas para discotecasZero Six West Ibiza. En él, Jack aparece en una fiesta diurna en el 528 (ubicado en el barrio de Ses Païses y explotado por el Ibiza Rocks), luciendo gafas de sol oscuras, una llamativa cadena dorada y sosteniendo un vaso rosa mientras baila con una actitud relajada y segura.

Su manera de moverse, junto con su peculiar estilismo, ha hecho que muchos lo denominen en tono jocoso como el ‘Ibiza Final Boss’, un apodo inspirado en la jerga de los videojuegos donde el “jefe final” es el enemigo más poderoso que aparece al final del juego.

Más de 17 millones de visualizaciones

Desde que el vídeo empezó a circular a través de redes sociales, rápidamente superó los cinco millones de visualizaciones en menos de 24 horas y a día de hoy ya acumula más de 17 millones entre varias redes sociales, consolidando a Jack como un icono inesperado del verano en la isla blanca.

Lo más curioso es que, lejos de evitar la fama repentina, Jack Kay ha abrazado el fenómeno y ha continuado publicando vídeos junto a sus amigos, en los que sigue bromeando con su imagen viral, que cada vez alcanza mayor repercusión en redes.

Comparaciones oportunas

Los usuarios de internet no han dejado pasar la oportunidad de comparar su aspecto con personajes conocidos y situaciones divertidas: algunos lo han asociado con Lloyd Christmas, el excéntrico personaje de Jim Carrey en la película “Dos tontos muy tontos”, mientras que otros lo han comparado con figuras medievales debido a su corte de pelo.

Incluso se han generado imágenes con inteligencia artificial que lo representan en forma de figura de Lego, y no faltan las bromas que lo llaman “seta” o “champiñón” por la forma redondeada de su peinado.

Numerosos memes y un rostro ya popular

El fenómeno no solo ha quedado en un simple vídeo viral, sino que ha generado una auténtica ola de memes y comentarios que se han extendido por todo el mundo, convirtiendo a Jack Kay en uno de los rostros más reconocibles de esta temporada en Ibiza, una isla que no deja de sorprender tanto por su oferta turística como por momentos inesperados como este.

‘Ibiza Final Boss’ ha logrado un lugar especial en la cultura popular del verano 2025, demostrando que a veces basta con un look original y una actitud desenfadada para convertirse en un icono inesperado en la isla blanca.