Turistas atrapados en ascensores y terrazas por un incendio en un hotel en Alcúdia (Mallorca)

Un incendio en la sala de máquinas de un hotel de Alcúdia (Mallorca) ha dejado atrapados a varias turistas en un ascensor. Además, ha obligado a confinar a un centenar de personas en los balcones de sus habitaciones por seguridad.

Según han informado los Bomberos de Mallorca a través de las redes sociales, ya se está comenzado a rescatar a los atrapados.

En la extinción de las llamas están colaborando los efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà

(Noticia en elaboración)