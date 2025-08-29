Sucesos
Turistas atrapados en ascensores y terrazas por un incendio en un hotel en Alcúdia (Mallorca)
El fuego comenzó en la sala de máquinas
Un incendio en la sala de máquinas de un hotel de Alcúdia (Mallorca) ha dejado atrapados a varias turistas en un ascensor. Además, ha obligado a confinar a un centenar de personas en los balcones de sus habitaciones por seguridad.
Según han informado los Bomberos de Mallorca a través de las redes sociales, ya se está comenzado a rescatar a los atrapados.
En la extinción de las llamas están colaborando los efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà
