Un pesquero español se hunde cerca de las Azores

Un pesquero español se ha hundido esta madrugada en aguas de las islas Azores.

Según ha informado Salvamento Marítimo a través de la red social X, el barco Nuevo Salmón se ha hundido a unas 150 millas al este de las islas portuguesas.

Los 11 tripulantes del pesquero gallego han sido rescatados por el buque mercante CS Standard y trasladados en buen estado a las Azores en helicóptero

La emergencia ha sido coordinada por el Servicio de Búsqueda y Rescate (RCC) Ponta Delgada, de las Azores, tras recibir un aviso de la radiobaliza.