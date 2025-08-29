Huelga en el aeropuerto de Barajas en pleno inicio de la operación retorno de verano

La operación retorno de las vacaciones de verano arrancará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con movilizaciones. La sección sindical ATES Sureste Madrid va a iniciar desde hoy viernes una huelga indefinida en el servicio de seguridad del aeropuerto madrileño que afectará a los controles de equipajes y filtros de acceso en protesta por la "precariedad" laboral.

Ayer jueves, representantes de la empresa y del comité de huelga mantuvieron un encuentro que, según el sindicato, no sirvió para evitar las movilizaciones dado que, según los trabajadores, la compañía "no se compromete en nada en concreto, por lo cual no se llega a los mínimos razonables para desconvocar la huelga".

ATES ha hecho hincapié en la "gran preocupación" por la "precariedad" que ejerce la empresa, "con el conocimiento de Aena", lo que afecta negativamente a "la seguridad de la infraestructura, empleados, pasajeros, usuarios y navegación aérea", según asegura.

"Aun teniendo el 100% de los servicios mínimos pautados, los trabajadores como profesionales y en estas circunstancias adversas, tendremos presente que la prioridad es garantizar la seguridad", asegura el sindicato.

El paro se llevará a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábados, y se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo, según ha informado el sindicato.

Entre las denuncias de los trabajadores figuran la cobertura de puestos que requieren binomio con un solo vigilante, ausencia de refuerzos en picos de afluencia, equipos obsoletos, falta de protocolos claros ante situaciones peligrosas, incumplimiento de compromisos previos y órdenes que, según el sindicato, exceden las funciones legales de los vigilantes.

Más vuelos que el año pasado

Barajas tiene previsto operar 3.497 vuelos entre este viernes y el próximo domingo, último fin de semana del mes de agosto, lo que supone un 1,21% más que en el mismo periodo del pasado año, según los datos de Aena.

El día de más movimientos será hoy viernes, con 1.203 movimientos, por delante del domingo día 31, última jornada de vacaciones para muchos, con 1.155 movimientos. Por su parte, la jornada más tranquila será el sábado, fecha en la que se realizarán 1.139 vuelos.