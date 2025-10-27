Abascal culpa a Clavijo de la inseguridad y del colapso social en Canarias por la crisis migratoria

Abascal ha ido con todo contra Fernando Clavijo en su visita a Canarias este domingo. El dirigente de Vox le ha echado la culpa al nacionalista del lío que hay con la covivencia, de que los pisos estén por las nubes y de que la sanidad y los servicios sociales estén hechos un desastre en las Islas. Según el jefe de Vox, el problemón que hay en el Archipiélago actualmente con la inmigración ha provocado mayor inseguridad en las islas que el Gobierno canario no ha sabido cómo atajar.

En declaraciones a los periodista, Abascal ha soltado que Clavijo es el culpable número uno de “las agresiones, la inseguridad y de que la vida esté más cara” para los canarios. Además, el dirigente de Vox también ha cargado contra Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo por seguir con políticas de migración que, en su opinión, no funcionan. Para él, los tres “se tiran los trastos a la cabeza mientras España es la que sufre”, y ha insistido en que “el único que no tiene vela en este entierro de la política migratoria soy yo”.

Todo esto viene después de que Clavijo llamara a Abascal “fascista de tomo y lomo” por atacar a la ONG Open Arms, a la que Abascal llegó a llamar “barco de negreros”. En aquel momento, el presidente canario le recriminó al líder de Vox que no tuviera cuidado con lo que decía cuando pedía que el barco de esta gente fuera confiscado y hundido. Ahora, Abascal ha vuelto a sacar el tema para darle a Clavijo y seguir rajando contra las ONG que rescatan inmigrantes en el Atlántico.

El líder de Vox ha defendido que la única forma de parar la llegada de barcos es tomar “medidas al revés”. Según ha explicado, “el día que un barco sea pillado y mandado de vuelta a su país, el día que se entienda que aquí no se entra, ese día dejarán de venir”. Cree que repartir a los menores migrantes por las comunidades autónomas “no arregla nada, sino que lo empeora”. Por eso, ha mantenido que su partido no va a aceptar que se repartan ni menores ni adultos sin papeles y que lo primero es “devolverlos” a sus países.

Durante su reciente paso por el puerto de Los Mármoles, en Lanzarote, Abascal subrayó que Vox permanece como el único partido plantando cara “a la oleada migratoria, ya sea por tierra, mar o aire”. Asimismo, afirmó que, si alcanzan el poder, su partido lanzará un mensaje “inequívoco” a aquellos que trafican con personas y quebrantan nuestras fronteras. “Quien entre de forma ilegal será retornado, quien delinca será deportado y quien viva de las ayudas que necesitan los españoles, tendrá que volver a su país”, enfatizó.

Esta visita del líder de Vox a Canarias ocurre en medio de una nueva ronda por las islas, coincidiendo con la estancia de Óscar Camps, el fundador de Open Arms, que justo este fin de semana puso fin a una campaña humanitaria de la ONG en el Archipiélago. Abascal planea seguir su periplo por Gran Canaria, donde tiene programado un acto político en el Círculo Mercantil. Recordemos que su última visita a Lanzarote fue en diciembre de 2020, donde encabezó una concentración contra lo que él llamó la “invasión migratoria”.