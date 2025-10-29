El gigante de los mares vuelve este otoño a España con dos travesías que combinan lujo, bienestar y aventura

Este otoño, el imponente velero Club Med 2, el más grande del mundo en su categoría, vuelve a dejarse ver por puertos españoles, como ya es tradición. Fácilmente reconocible por sus cinco mástiles y sus considerables 187 metros de longitud, el barco ha programado dos rutas consecutivas: la primera une Cataluña con Andalucía, y justo después, otra ruta enlaza Málaga con las Islas Canarias, incluyendo paradas en Marruecos y visitas imprescindibles a lo largo de la costa peninsular. Esta agenda coincide con el 75 aniversario de Club Med, la empresa que revolucionó el concepto del todo incluido desde su nacimiento en 1950 con su primer complejo en Mallorca, una celebración que la compañía extenderá a lo largo de 2025 con varias iniciativas promocionales.

Dos itinerarios con sabor español y toques marroquíes

La primera travesía está prevista del 18 al 25 de octubre. El barco comenzó su viaje en Barcelona, haciendo escala en Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Cartagena, Puerto Banús (Marbella) y Gibraltar, para finalmente llegar a Málaga. Justo una semana después, del 25 de octubre al 1 de noviembre, partirá desde la capital de la Costa del Sol en dirección a Las Palmas, con paradas en Ceuta, Cádiz, Tánger, Safi, Agadir y Arrecife. Tanto las fechas como los puertos han sido confirmados por la empresa y diversos medios locales, quienes destacan la importancia creciente de Málaga como puerto estratégico en estas operaciones.

Confor y exclusividad a bordo

El barco cuenta con 164 cabinas y tiene capacidad para 328 pasajeros, según se informó durante la presentación de la temporada en España. La navegación combina el uso de velas con propulsión eléctrica, lo que le permite acceder a lugares con calado limitado y garantizar una experiencia silenciosa durante la noche. El buque fue inaugurado en 1992 y comparte filosofía con el actual Wind Surf, antes conocido como Club Med 1, aunque el velero francés mantiene un diseño distintivo que da prioridad a la vida al aire libre y a la práctica de deportes acuáticos.

Cabinas renovadas y propuestas gastronómicas

Tras una renovación a fondo que concluyó justo antes del invierno de 2022, el diseño interior se inspiró en la estética de la Costa Azul francesa y se renovaron áreas comunes, restaurantes y alojamientos privados. A bordo funcionan dos restaurantes de alta cocina con ingredientes frescos, bares con un ambiente distendido y un spa en colaboración con Sothys, además de un programa de bienestar con clases de yoga y gimnasio. La reforma implicó mejoras en los camarotes y la oferta culinaria para mejorar el nivel de esta colección exclusiva.

Deportes acuáticos al alcande de la mano

El Club Med 2 cuenta con un puerto deportivo en la popa desde donde se organizan actividades como esquí acuático, vela ligera, surf de remo, esnórquel y propuestas más técnicas como wingsurf o Tiwal, siempre con instructores especializados. La filosofía de la naviera integra el ejercicio físico en la rutina diaria, por lo que el programa de a bordo reserva espacios para el bienestar y experiencias en el mar, dependiendo del clima y el puerto.

Precios y servicios que entran en el paquete

La ruta Málaga Las Palmas del 25 de octubre al 1 de noviembre se vendió desde 2.955 euros por persona en oferta para un camarote superior de 18 metros cuadrados en la cubierta Borneo. La estancia incluye desayuno continental en el camarote, toalla de playa, transporte de equipaje y uso del minibar sin alcohol. El acceso a piscinas, sesiones de yoga o gimnasio y actividades acuáticas no motorizadas forman parte de la oferta. El spa, los masajes y las excursiones guiadas se pagan aparte con precios que varían entre 55 y 670 euros, según el servicio y la duración.