Así es la churrería más antigua de Canarias: tradición, historia y una mezcla con la que nadie contaba

La historia de Churrería Melián ha estado siempre ligada a las mañanas de Telde (Gran Canaria), a ese olor a masa recién frita que muchos asocian con su infancia y a un local pequeño que lleva más de medio siglo preparando el mismo desayuno. Sin embargo, lo que durante años fue un secreto conocido sobre todo por vecinos ha cambiado gracias un vídeo de TikTok ha devuelto a esta pequeña casa de churros la popularidad que nunca buscó.

El vídeo, publicado por la cuenta @Guachinchesmodernos, muestra el interior del establecimiento mientras la cámara recorre la barra y el fogón, aunque lo más sorprendente llega cuando te sientas en la mesa. En esta churrería los churros se mojan en Clipper, porque según aseguran en la grabación es "obligatorio". Una combinación que no ha pasado desapercibida y que ha despertado el interés de buena parte de la sociedad canaria, pero también la nostalgia de quienes crecieron visitando este lugar los fines de semana.

Churrería Melián abrió sus puertas en 1959 y ha sobrevivido a tres generaciones, modas, pijerio y épocas en las que parecía que los desayunos tradicionales iban a quedar relegados a la memoria. Sin embargo, la fidelidad de su clientela y la constancia de la familia que lo regenta han permitido que el establecimiento conserve su esencia, sin ampliaciones ni grandes remodelaciones, solo la receta original y el mismo cariño y trato cercano que antaño. ¿El precio? Por solo 3,50 euros tienes una buena ración.

La reacción del público confirma que muchas veces se pasa por algo que en una época en la que abundan las propuestas modernas y los locales pensados para las redes, siguen existiendo pequeños negocios donde lo convencional tiene un valor especial. Y, aunque el vídeo de Guachinches Modernos ha aportado visibilidad a esta churrería histórica, lo verdaderamente llamativo es comprobar cómo un desayuno tan sencillo puede despertar un entusiasmo tan amplio y cruzar pantallas, barrios e incluso islas.