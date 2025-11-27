Un campus universitario en Canarias tiene que ser desalojado por una supuesta amenaza de bomba

El campus de Tarifa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( ULPGC) vive este jueves un episodio inédito y de mucha tensión. Una amenza de bomba remitida a través de un correo corporativo a algunos usuarios de la institución acadmémica ha hecho saltar todas las alarmas y activar de "inmediato" el protocolo de seguridad.

La Policía Nacional ha procedido al desalojo de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas y a los alumnos de la biblioteca.

Según ha podido saber el medio Canarias7, el correo señala así: "Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir aarmado con mis AK-47 para fusilar tantos godos como sea posible".

Actualmente, agentes de la Policía Nacional y diversas unidades, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se encuentran desplegados en el recinto académico e investigando la credibilidad del correo. No obstante, en otras facultades de la ULPGC las clases se siguen impartiendo con normalidad.