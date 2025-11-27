Sucesos Educación
Un campus universitario en Canarias tiene que ser desalojado por una supuesta amenaza de bomba
Se ha activado de "inmediato" el protocolo de seguridad
El campus de Tarifa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( ULPGC) vive este jueves un episodio inédito y de mucha tensión. Una amenza de bomba remitida a través de un correo corporativo a algunos usuarios de la institución acadmémica ha hecho saltar todas las alarmas y activar de "inmediato" el protocolo de seguridad.
La Policía Nacional ha procedido al desalojo de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas y a los alumnos de la biblioteca.
Según ha podido saber el medio Canarias7, el correo señala así: "Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir aarmado con mis AK-47 para fusilar tantos godos como sea posible".
Actualmente, agentes de la Policía Nacional y diversas unidades, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, UPR, se encuentran desplegados en el recinto académico e investigando la credibilidad del correo. No obstante, en otras facultades de la ULPGC las clases se siguen impartiendo con normalidad.
