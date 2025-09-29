El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se persona como perjudicado en el 'caso Valka'

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ha admitido su personación en el denominado ‘caso Valka’, al considerar que el Consistorio podría ser eventual perjudicado. Con esta decisión, el tribunal revoca las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº2 los días 4 de noviembre de 2024 y 7 de febrero de 2025, que habían rechazado la entrada del Ayuntamiento en la causa por entenderla prematura.

La Sala sostiene que la corporación municipal ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal debido a la presunta existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos investigados, ocurridos en mandatos anteriores. Según se recoge en la resolución, el Ayuntamiento se presenta como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que el interés público que representa resultara negativamente afectado. El tribunal subraya que no se trata únicamente de una cuestión reputacional, ya que el posible daño al patrimonio municipal justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.

Con la admisión, el Ayuntamiento podrá acceder al sumario en los términos legales, proponer diligencias y colaborar con la investigación. “Esta decisión judicial es un importante reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales”, valoró el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, quien destacó que la personación “facilitará el acceso al sumario y permitirá colaborar activamente con la justicia, como se ha hecho desde el inicio”.

El pronunciamiento de la Audiencia corrige el criterio del Juzgado de Instrucción Nº2, que había denegado la personación por considerarla anticipada en la fase actual. Con el nuevo marco, el Consistorio se integra en el procedimiento como parte interesada a efectos de proteger el patrimonio municipal y, en su caso, reclamar responsabilidades y resarcimientos si se acreditan los hechos investigados. La causa, conocida como ‘caso Valka’, sigue su curso en sede judicial.