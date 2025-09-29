La última imagen de Jay Slater publicada por el Mirror reaviva las preguntas sobre sus horas finales en Tenerife

El diario británico Mirror difundió la que se considera la última foto de Jay Slater con vida una imagen tomada pocas horas antes de su muerte en Tenerife y exhibida en la investigación judicial celebrada en Preston. En ella el joven de 19 años aparece sonriendo en el asiento trasero de un coche mientras se dirigía a una vivienda turística en Masca a una hora de Playa de las Américas adonde había acudido para un festival de música. Medios británicos han mostrado por primera vez ese encuadre en el que se reconstruyen los movimientos previos del chico en la madrugada del 17 de junio de 2024.

La fotografía y el relato de los acompañantes encajan con lo escuchado en la vista

Según publicaciones británicas la foto se tomó durante el trayecto hacia la casa donde Jay llegó junto a dos hombres uno de ellos identificado como Ayub Qassim quien declaró por videoconferencia en el proceso de Preston. La escena coincide con lo expuesto en la vista donde se detalló que Slater salió de la zona sur tras el festival y aceptó desplazarse hasta Masca con esas dos personas. Otros medios del Reino Unido también informaron de la difusión de esa imagen inédita durante la conclusión del caso.

Jay Slater en el asiento trasero de un coche Mirror

La cronología quedó fijada por los investigadores

Horas después de esa foto Jay intentó regresar a pie desde la vivienda de Masca y se internó por un terreno abrupto. Su cuerpo fue localizado 29 días más tarde el 15 de julio de 2024 en el barranco de Juan López junto a una mochila que contenía su pasaporte y su teléfono una localización confirmada entonces por las autoridades españolas y por la prensa internacional. La primera autopsia en España y el examen forense posterior en el Reino Unido establecieron que murió por lesiones traumáticas compatibles con una caída desde altura con ausencia de indicios de participación de terceros.

El forense jefe James Adeley concluyó en julio de 2025 que se trató de una muerte accidental. El tribunal escuchó que Slater cayó entre 20 y 25 metros sufrió fractura de cráneo y un daño cerebral mortal con muerte instantánea. El sumario incorporó además análisis toxicológicos que detectaron alcohol y drogas y reconstrucciones de sus desplazamientos la noche del festival y la mañana siguiente.

Durante la vista su madre Debbie Duncan recordó que su hijo estaba a punto de terminar la formación como albañil y describió a un joven alegre muy unido a su familia. La familia ha pedido respeto frente a la ola de teorías y especulaciones que rodearon el caso una dinámica que también ha sido objeto de atención mediática en los meses posteriores.